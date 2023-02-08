https://ria.ru/20230208/rossiya-1850479082.html
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год - РИА Новости, 08.02.2023
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год
В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати министерства иностранных дел. В... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:13
2023-02-08T10:13
2023-02-08T14:09
россия
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати министерства иностранных дел. В статье отмечается, что этот показатель стал рекордным за последние три года. Так, в 2020-м из российского гражданства вышли 3877 человек, а в 2021-м — 4055. Но в 2019 году от российского паспорта отказывались 4356 раз.Как пояснили в МИД, на показатели 2020-2021 годов могли повлиять ограничения в работе заграничных учреждений из-за пандемии, однако особых изменений в динамике количества обращений за рубежом не наблюдается.
https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html
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россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:13 08.02.2023 (обновлено: 14:09 08.02.2023)
МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год
РБК: МИД сообщил об отказе в 2022 году от российского гражданства 4306 человек