https://ria.ru/20230208/rossiya-1850479082.html

МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год - РИА Новости, 08.02.2023

МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати министерства иностранных дел. В... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:13

2023-02-08T10:13

2023-02-08T14:09

россия

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В прошлом году от российского гражданства отказались 4306 человек, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати министерства иностранных дел. В статье отмечается, что этот показатель стал рекордным за последние три года. Так, в 2020-м из российского гражданства вышли 3877 человек, а в 2021-м — 4055. Но в 2019 году от российского паспорта отказывались 4356 раз.Как пояснили в МИД, на показатели 2020-2021 годов могли повлиять ограничения в работе заграничных учреждений из-за пандемии, однако особых изменений в динамике количества обращений за рубежом не наблюдается.

https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

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россия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)