https://ria.ru/20230208/rogan-1850645015.html
Американского комика обвинили в антисемитизме
Американского комика обвинили в антисемитизме - РИА Новости, 08.02.2023
Американского комика обвинили в антисемитизме
Гендиректор Антидиффамационной лиги (еврейская общественно-политическая организация – Прим.Ред.) Джонатан Гринблатт обвинил американского комика Джо Рогана в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:46
2023-02-08T18:46
2023-02-08T18:46
шоубиз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Гендиректор Антидиффамационной лиги (еврейская общественно-политическая организация – Прим.Ред.) Джонатан Гринблатт обвинил американского комика Джо Рогана в антисемитизме, сообщил портал Complex.Причиной обвинений в адрес комика послужила шутка о евреях и деньгах.В своем подкасте на Spotify Роган отреагировал на сообщение члена палаты представителей Ильхан Омар. Он прокомментировал ее слова о том, что лоббисты Израиля в США заинтересованы в материальной выгоде. В прошлом году автора подкастов обвинили в расизме из-за использования слова "ниггер". Роган извинился и признался, что не хотел оскорбить кого-либо. Однако он также заявил, что знаменитости не должны просить прощения за "всякую ерунду". Ранее Slava Marlow (Артем Готлиб) оправдался за шутку о жителях Казахстана. По словам музыканта, он высмеял реакцию людей, а не их национальность.
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РИА Новости
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джо роган, израиль, сша
Шоубиз, Джо Роган, Израиль, США
Американского комика обвинили в антисемитизме
Американского комика Джо Рогана обвинили в антисемитизме
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Гендиректор Антидиффамационной лиги (еврейская общественно-политическая организация – Прим.Ред.) Джонатан Гринблатт обвинил американского комика Джо Рогана в антисемитизме, сообщил
портал Complex.
"Тревожно, что во времена роста антиеврейского насилия, когда все большее число американцев верит в антисемитские теории заговора, Джо Роган использовал свою платформу, чтобы извергать антисемитские мифы", – возмутился Гринблатт.
Причиной обвинений в адрес комика послужила шутка о евреях и деньгах.
В своем подкасте на Spotify Роган отреагировал на сообщение члена палаты представителей Ильхан Омар. Он прокомментировал ее слова о том, что лоббисты Израиля в США заинтересованы в материальной выгоде.
"Мысль о том, что евреи не разбираются в деньгах, нелепа. Это как сказать, что итальянцы не любят пиццу. Чертовски глупо", – высказался комик.
В прошлом году автора подкастов обвинили в расизме из-за использования слова "ниггер". Роган извинился и признался, что не хотел оскорбить кого-либо. Однако он также заявил, что знаменитости не должны просить прощения за "всякую ерунду".
Ранее Slava Marlow (Артем Готлиб) оправдался
за шутку о жителях Казахстана. По словам музыканта, он высмеял реакцию людей, а не их национальность.