https://ria.ru/20230208/rogan-1850645015.html

Американского комика обвинили в антисемитизме

Американского комика обвинили в антисемитизме - РИА Новости, 08.02.2023

Американского комика обвинили в антисемитизме

Гендиректор Антидиффамационной лиги (еврейская общественно-политическая организация – Прим.Ред.) Джонатан Гринблатт обвинил американского комика Джо Рогана в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:46

2023-02-08T18:46

2023-02-08T18:46

шоубиз

джо роган

израиль

сша

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Гендиректор Антидиффамационной лиги (еврейская общественно-политическая организация – Прим.Ред.) Джонатан Гринблатт обвинил американского комика Джо Рогана в антисемитизме, сообщил портал Complex.Причиной обвинений в адрес комика послужила шутка о евреях и деньгах.В своем подкасте на Spotify Роган отреагировал на сообщение члена палаты представителей Ильхан Омар. Он прокомментировал ее слова о том, что лоббисты Израиля в США заинтересованы в материальной выгоде. В прошлом году автора подкастов обвинили в расизме из-за использования слова "ниггер". Роган извинился и признался, что не хотел оскорбить кого-либо. Однако он также заявил, что знаменитости не должны просить прощения за "всякую ерунду". Ранее Slava Marlow (Артем Готлиб) оправдался за шутку о жителях Казахстана. По словам музыканта, он высмеял реакцию людей, а не их национальность.

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израиль

сша

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

джо роган, израиль, сша