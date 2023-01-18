https://ria.ru/20230118/marlow-1845739407.html

Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана

Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана - РИА Новости, 18.01.2023

Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана

Slava Marlow (Артем Готлиб) опроверг обвинения в шовинизме после шутки о жителях Казахстана. Он признался, что спародировал реакцию людей, а не их... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:38

2023-01-18T16:38

2023-01-18T16:38

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) опроверг обвинения в шовинизме после шутки о жителях Казахстана. Он признался, что спародировал реакцию людей, а не их национальность. Кроме того, он поблагодарил жителей Казахстана за гостеприимство. В декабре продюсер поделился впечатлениями от фильма "Аватар: Путь воды" на YouTube-канале блогера Frame Tamer (Александр Ермолаев). Исполнитель рассказал, что посмотрел картину в кинотеатре Казахстана. Он спародировал лица сидящих рядом с ним зрителей. Также артист признался, что не понял их эмоции. "Аватар: Путь воды" – вторая часть фантастического фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина рассказывает историю солдата Джеймса Салли, который защищает жителей планеты Пандора от землян-колонизаторов. В главных ролях снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет. Ранее музыкант сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева). Он попросил подписчиков не "раздувать вокруг этого негатив".

https://ria.ru/20210806/baskov-1744751154.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес