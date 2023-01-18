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Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана - РИА Новости, 18.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230118/marlow-1845739407.html
Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана
Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана - РИА Новости, 18.01.2023
Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана
Slava Marlow (Артем Готлиб) опроверг обвинения в шовинизме после шутки о жителях Казахстана. Он признался, что спародировал реакцию людей, а не их... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:38
2023-01-18T16:38
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) опроверг обвинения в шовинизме после шутки о жителях Казахстана. Он признался, что спародировал реакцию людей, а не их национальность. Кроме того, он поблагодарил жителей Казахстана за гостеприимство. В декабре продюсер поделился впечатлениями от фильма "Аватар: Путь воды" на YouTube-канале блогера Frame Tamer (Александр Ермолаев). Исполнитель рассказал, что посмотрел картину в кинотеатре Казахстана. Он спародировал лица сидящих рядом с ним зрителей. Также артист признался, что не понял их эмоции. "Аватар: Путь воды" – вторая часть фантастического фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина рассказывает историю солдата Джеймса Салли, который защищает жителей планеты Пандора от землян-колонизаторов. В главных ролях снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет. Ранее музыкант сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева). Он попросил подписчиков не "раздувать вокруг этого негатив".
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знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
16:38 18.01.2023
 
Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана

Slava Marlow объяснил свою шутку о жителях Казахстана после обвинений в шовинизме

CC BY 3.0 / Forbes / Slava Marlow. Кадр из видео
Slava Marlow. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
CC BY 3.0 / Forbes /
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Slava Marlow (Артем Готлиб) опроверг обвинения в шовинизме после шутки о жителях Казахстана. Он признался, что спародировал реакцию людей, а не их национальность.
Сообщение в социальной сети от Славы Марлоу
Сообщение в социальной сети от Славы Марлоу
Сообщение в социальной сети от Славы Марлоу

"Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса. Я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идет именно про реакцию людей", – высказался музыкант в своей соцсети.

Кроме того, он поблагодарил жителей Казахстана за гостеприимство.
"Я каждый раз благодарен Казахстану и его прекрасному народу за гостеприимство и тепло. За все свои слова я ручаюсь", – заключил артист.
В декабре продюсер поделился впечатлениями от фильма "Аватар: Путь воды" на YouTube-канале блогера Frame Tamer (Александр Ермолаев). Исполнитель рассказал, что посмотрел картину в кинотеатре Казахстана. Он спародировал лица сидящих рядом с ним зрителей. Также артист признался, что не понял их эмоции.
"Аватар: Путь воды" – вторая часть фантастического фильма "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина рассказывает историю солдата Джеймса Салли, который защищает жителей планеты Пандора от землян-колонизаторов. В главных ролях снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.
Ранее музыкант сообщил о расставании с Кариной Карамбейби (Карина Егамедиева). Он попросил подписчиков не "раздувать вокруг этого негатив".
Slava Marlow - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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