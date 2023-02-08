https://ria.ru/20230208/rezhim-1850444929.html

"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима

"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима - РИА Новости, 08.02.2023

"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима

Киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ, однако США не станут этого признавать, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T04:21

2023-02-08T04:21

2023-02-08T11:01

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пентагон

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ, однако США не станут этого признавать, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он предположил, что ни один из американских политиков, "принимающих хоть какие-либо решения", не признает факта краха украинского режима, так как этот вопрос успешно замалчивается."Как мы к этому пришли? У нас было 40 лет холодной войны, под конец которой распался Советский Союз, а мы вышли, если не победителями, то хотя бы здоровыми и процветающими, мы избежали глобальной войны, это было нашей целью на протяжении 40 лет. Но всего за один год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине, и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с Россией, чего мы пытались избежать многие годы. Это нехорошо. Мы не признаем своей ошибки, никто не скажет, что был неправ", — прокомментировал Макгрегор.Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине официально действуют до 19 февраля. В понедельник Владимир Зеленский предложил продлить их сроки еще на 90 дней.

https://ria.ru/20230206/peregovory-1850035962.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон