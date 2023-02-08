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"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима - РИА Новости, 08.02.2023
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"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима
"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима - РИА Новости, 08.02.2023
"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима
Киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ, однако США не станут этого признавать, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T04:21
2023-02-08T11:01
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ, однако США не станут этого признавать, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.Он предположил, что ни один из американских политиков, "принимающих хоть какие-либо решения", не признает факта краха украинского режима, так как этот вопрос успешно замалчивается."Как мы к этому пришли? У нас было 40 лет холодной войны, под конец которой распался Советский Союз, а мы вышли, если не победителями, то хотя бы здоровыми и процветающими, мы избежали глобальной войны, это было нашей целью на протяжении 40 лет. Но всего за один год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине, и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с Россией, чего мы пытались избежать многие годы. Это нехорошо. Мы не признаем своей ошибки, никто не скажет, что был неправ", — прокомментировал Макгрегор.Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине официально действуют до 19 февраля. В понедельник Владимир Зеленский предложил продлить их сроки еще на 90 дней.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон
04:21 08.02.2023 (обновлено: 11:01 08.02.2023)
 
"Они в отчаянии": экс-советник Пентагона предрек конец киевского режима

Экс-советник Пентагона Макгрегор: киевскому режиму конец, но США не хотят этого признавать

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский режим настолько отчаялся, что вербует детей в ВСУ, однако США не станут этого признавать, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Множество доказательств реальной мобилизационной обстановки публикуется огромным количеством украинцев. Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет. Нет сомнений в том, что это происходит. <...> Население в основном составляют мужчины, как мне сказали, потому что множество стариков, женщин и детей покинули страну. Тем не менее мужчины, которые остались, не все в состоянии (идти на фронт. — Прим. ред.), некоторые — в преклонном возрасте, некоторые из них — дети, и они (режим. — Прим. ред.) в отчаянии используют эти группы людей. Этот режим подходит к концу. На самом деле", — заявил полковник.

Он предположил, что ни один из американских политиков, "принимающих хоть какие-либо решения", не признает факта краха украинского режима, так как этот вопрос успешно замалчивается.
"Как мы к этому пришли? У нас было 40 лет холодной войны, под конец которой распался Советский Союз, а мы вышли, если не победителями, то хотя бы здоровыми и процветающими, мы избежали глобальной войны, это было нашей целью на протяжении 40 лет. Но всего за один год мы потерпели поражение в прокси-войне на Украине, и, более того, теперь мы на пороге потенциального конфликта с Россией, чего мы пытались избежать многие годы. Это нехорошо. Мы не признаем своей ошибки, никто не скажет, что был неправ", — прокомментировал Макгрегор.
Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине официально действуют до 19 февраля. В понедельник Владимир Зеленский предложил продлить их сроки еще на 90 дней.
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