https://ria.ru/20230208/razbor-1850470928.html

Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00

Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00 - РИА Новости, 08.02.2023

Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00

Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:35

2023-02-08T09:35

2023-02-08T09:35

россия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. "Ориентировочное завершение аварийно-спасательных работ – 17 часов сегодняшних суток", - сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24". Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.

https://ria.ru/20230208/vzryv-1850459845.html

россия

тульская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)