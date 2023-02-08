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Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00 - РИА Новости, 08.02.2023
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Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00 - РИА Новости, 08.02.2023
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00
Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:35
2023-02-08T09:35
россия
тульская область
взрыв газа в жилом доме в ефремове
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. "Ориентировочное завершение аварийно-спасательных работ – 17 часов сегодняшних суток", - сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24". Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
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россия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тульская область, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:35 08.02.2023
 
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00

Разбор завалов на месте взрыва газа в тульском Ефремове планируют завершить к 17:00

© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанкОбрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Ольга Тихонова
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Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов.
"Ориентировочное завершение аварийно-спасательных работ – 17 часов сегодняшних суток", - сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24".
Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Тульской области
08:31
Трое пострадавших при взрыве газа под Тулой находятся в больнице
 
РоссияТульская областьВзрыв газа в жилом доме в ЕфремовеПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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