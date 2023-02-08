https://ria.ru/20230208/razbor-1850470928.html
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00 - РИА Новости, 08.02.2023
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00
Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:35
2023-02-08T09:35
2023-02-08T09:35
россия
тульская область
взрыв газа в жилом доме в ефремове
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Завершение аварийно-спасательных работ на месте взрыва газа под Тулой запланировано к 17.00 мск среды, заявил начальник ГУ МЧС по региону Алексей Павлов. "Ориентировочное завершение аварийно-спасательных работ – 17 часов сегодняшних суток", - сказал Павлов в эфире телеканала "Россия 24". Взрыв произошел вечером во вторник в пятиэтажном пятиподъездном панельном доме №2 по улице Химиков в Ефремове, обрушился первый подъезд. Жильцы дома были эвакуированы. По последним данным МЧС РФ, пять человек погибли, спасены семь человек, пострадали трое.
https://ria.ru/20230208/vzryv-1850459845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Тульская область, Взрыв газа в жилом доме в Ефремове , Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Разбор завалов на месте взрыва газа под Тулой планируют завершить к 17:00
Разбор завалов на месте взрыва газа в тульском Ефремове планируют завершить к 17:00