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ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/pvo-1850686375.html
ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску
ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску - РИА Новости, 08.02.2023
ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску
Беспилотники разведывательного назначения были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Бердянску вечером в среду, сообщили власти города в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:35
2023-02-08T23:11
бердянск
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Беспилотники разведывательного назначения были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Бердянску вечером в среду, сообщили власти города в Запорожской области."Cегодня в районе 21.00 расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные беспилотные летательные аппараты, предположительно, разведывательного назначения. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации.
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бердянск, запорожская область, россия
Бердянск, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия
22:35 08.02.2023 (обновлено: 23:11 08.02.2023)
 
ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску

ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску

© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в медиабанкВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Дэн Леви
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Беспилотники разведывательного назначения были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Бердянску вечером в среду, сообщили власти города в Запорожской области.
"Cегодня в районе 21.00 расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные беспилотные летательные аппараты, предположительно, разведывательного назначения. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьРоссия
 
 
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