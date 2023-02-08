https://ria.ru/20230208/pvo-1850686375.html

ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску

ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску - РИА Новости, 08.02.2023

ПВО уничтожила несколько беспилотников на подлете к Бердянску

Беспилотники разведывательного назначения были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Бердянску вечером в среду, сообщили власти города в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:35

2023-02-08T22:35

2023-02-08T23:11

бердянск

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Беспилотники разведывательного назначения были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к Бердянску вечером в среду, сообщили власти города в Запорожской области."Cегодня в районе 21.00 расчетами ПВО Вооруженных сил России при подлете к черте города были замечены и уничтожены неустановленные беспилотные летательные аппараты, предположительно, разведывательного назначения. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале городской администрации.

https://ria.ru/20230208/vsu-1850571052.html

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бердянск, запорожская область, россия