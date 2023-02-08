https://ria.ru/20230208/putin-1850641713.html
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля - РИА Новости, 08.02.2023
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля
Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:05
2023-02-08T18:05
2023-02-08T18:22
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, глава государства примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит государственные награды представителям отрасли.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850641162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
18:05 08.02.2023 (обновлено: 18:22 08.02.2023)
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля
Путин 9 февраля примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации