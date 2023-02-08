https://ria.ru/20230208/putin-1850641713.html

Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля

Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля - РИА Новости, 08.02.2023

Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля

Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:05

2023-02-08T18:05

2023-02-08T18:22

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, глава государства примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит государственные награды представителям отрасли.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850641162.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, политика