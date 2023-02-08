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Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля - РИА Новости, 08.02.2023
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Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля - РИА Новости, 08.02.2023
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля
Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:05
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владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, глава государства примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит государственные награды представителям отрасли.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
18:05 08.02.2023 (обновлено: 18:22 08.02.2023)
 
Путин встретится с представителями авиаотрасли 9 февраля

Путин 9 февраля примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 февраля встретится с представителями авиаотрасли и примет онлайн участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации, сообщает пресс-служба Кремля.
"Девятого февраля в день 100-летия отечественной гражданской авиации, Путин встретится с представителями авиационной отрасли и в режиме видеоконференцсвязи примет участие в церемонии открытия объектов гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава государства примет участие в торжественном вечере в Государственном Кремлевском Дворце, где вручит государственные награды представителям отрасли.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
18:03Наука
Россия не будет прятаться и замыкаться в области науки, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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