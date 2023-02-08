https://ria.ru/20230208/putin-1850583798.html

Путин призвал создавать российские конкурентные продукты на опережение

Путин призвал создавать российские конкурентные продукты на опережение - РИА Новости, 08.02.2023

Путин призвал создавать российские конкурентные продукты на опережение

России нужно создавать свои конкурентные продукты в медицине, экологии, энергетике и других сферах на опережение, заделы для этого есть, действовать стоит... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:41

2023-02-08T15:41

2023-02-08T15:52

наука

открытия - риа наука

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России нужно создавать свои конкурентные продукты в медицине, экологии, энергетике и других сферах на опережение, заделы для этого есть, действовать стоит нелинейно, заявил президент РФ Владимир Путин."Всё нужно делать на опережение, интенсивно заниматься созданием собственных, уникальных, глобальных конкурентных решений в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, в области безопасности, разумеется. И здесь требуется действовать нелинейно, быть в прямом смысле первопроходцами", - сказал Путин на церемонии награждения молодых ученых в День российской науки.Глава государства отметил, что фундамент для этого есть. "Это и крепкие научные традиции и мощный задел, созданный предшественниками", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, открытия - риа наука, россия, владимир путин