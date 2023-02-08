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Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России - РИА Новости, 08.02.2023
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Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России - РИА Новости, 08.02.2023
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:39
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россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин."За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.Глава государства пояснил, что это нужно, "чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции".
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россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
15:39 08.02.2023 (обновлено: 15:51 08.02.2023)
 
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

Путин: ученым за короткий период предстоит обеспечить технологический суверенитет страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.
Глава государства пояснил, что это нужно, "чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
15:41
Путин призвал создавать российские конкурентные продукты на опережение
 
РоссияТехнологииВладимир Путин
 
 
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