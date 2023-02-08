https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России - РИА Новости, 08.02.2023

Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России

России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:39

2023-02-08T15:39

2023-02-08T15:51

россия

технологии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин."За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.Глава государства пояснил, что это нужно, "чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции".

https://ria.ru/20230208/putin-1850583798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, технологии, владимир путин