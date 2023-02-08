https://ria.ru/20230208/putin-1850583456.html
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России - РИА Новости, 08.02.2023
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:39
2023-02-08T15:39
2023-02-08T15:51
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин."За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.Глава государства пояснил, что это нужно, "чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции".
https://ria.ru/20230208/putin-1850583798.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владимир путин
Россия, Технологии, Владимир Путин
15:39 08.02.2023 (обновлено: 15:51 08.02.2023)
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России
Путин: ученым за короткий период предстоит обеспечить технологический суверенитет страны
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, в других важнейших для страны направлениях", - сказал Путин в ходе вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.
Глава государства пояснил, что это нужно, "чтобы обеспечить технологический суверенитет, независимость в производстве любой критически важной для нас продукции".