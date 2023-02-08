https://ria.ru/20230208/putin-1850531171.html

Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада

Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада - РИА Новости, 08.02.2023

Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, пишет бывший полковник британской армии Хэмиш де... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:10

2023-02-08T13:10

2023-02-08T14:43

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, пишет бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон для газеты i news. "Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий", — говорится в публикации. По его мнению, у Великобритании блестящая оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить несколько фунтов на технику иностранного производства."Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", — отметил полковник.Кроме того, он считает, что британская военная техника нуждается в обновлении. "Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке", — заключил Бреттон-Гордон. В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.

https://ria.ru/20230208/putin-1850490918.html

https://ria.ru/20230207/sunak-1850205198.html

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в мире, россия, великобритания, украина, владимир путин, бен уоллес