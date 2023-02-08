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Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада - РИА Новости, 08.02.2023
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Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада
Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада - РИА Новости, 08.02.2023
Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада
Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, пишет бывший полковник британской армии Хэмиш де... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:10
2023-02-08T14:43
в мире
россия
великобритания
украина
владимир путин
бен уоллес
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, пишет бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон для газеты i news. "Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий", — говорится в публикации. По его мнению, у Великобритании блестящая оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить несколько фунтов на технику иностранного производства."Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", — отметил полковник.Кроме того, он считает, что британская военная техника нуждается в обновлении. "Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке", — заключил Бреттон-Гордон. В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.
https://ria.ru/20230208/putin-1850490918.html
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в мире, россия, великобритания, украина, владимир путин, бен уоллес
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Бен Уоллес
13:10 08.02.2023 (обновлено: 14:43 08.02.2023)
 
Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада

Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон подтвердил правоту Путина о слабости Запада

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, пишет бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон для газеты i news.

"Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Слова министра обороны ФРГ о мире без Путина возмутили пользователей Сети
По его мнению, у Великобритании блестящая оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить несколько фунтов на технику иностранного производства.

"Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", — отметил полковник.

Кроме того, он считает, что британская военная техника нуждается в обновлении.

"Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке", — заключил Бреттон-Гордон.

В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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