13:10 08.02.2023 (обновлено: 14:43 08.02.2023)
Британский полковник вспомнил о предупреждении Путина насчет силы Запада
Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон подтвердил правоту Путина о слабости Запада
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, пишет бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон для газеты i news.
"Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий", — говорится в публикации.
"Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий", — говорится в публикации.
По его мнению, у Великобритании блестящая оборонная промышленность, которую иногда упускает из виду правительство, желающее сэкономить несколько фунтов на технику иностранного производства.
"Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", — отметил полковник.
Кроме того, он считает, что британская военная техника нуждается в обновлении.
"Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке", — заключил Бреттон-Гордон.
В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.
"Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы", — отметил полковник.
Кроме того, он считает, что британская военная техника нуждается в обновлении.
"Танк Challenger 2 нужно модернизировать или заменить на совершенно новый в приоритетном порядке", — заключил Бреттон-Гордон.
В конце января замглавы британского Минобороны Алекс Чак заявил, что Соединенное Королевство планирует поставить Киеву танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных уже началась. В свою очередь, министр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что британские боевые машины могут прибыть на передовую до лета.