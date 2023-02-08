https://ria.ru/20230208/putin-1850490918.html

Слова министра обороны ФРГ о мире без Путина возмутили пользователей Сети

Слова министра обороны ФРГ о мире без Путина возмутили пользователей Сети - РИА Новости, 08.02.2023

Слова министра обороны ФРГ о мире без Путина возмутили пользователей Сети

Пользователей Twitter возмутили слова министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью газете Bild о том, что мир без президента России Владимира Путина... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:50

2023-02-08T10:50

2023-02-08T11:23

в мире

германия

россия

сша

борис писториус

владимир путин

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью газете Bild о том, что мир без президента России Владимира Путина был бы лучше. "По мнению нормальных людей в Германии, "мир был бы лучше без военных баз США за рубежом", — написал один из комментаторов. "У него в стране проблемы с армией, а он все о Путине думает", — сыронизировал другой. "Он совсем недавно занимает пост министра обороны, а уже успел показать всю свою сущность", — заявил третий участник дискуссии. "Политикам, делающим такие заявления, следует запретить занимать высокие должности в государстве", — резюмировали читатели. Новый глава Минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности. Она объяснила свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять обязанности.По данным немецкой газеты Die Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также он был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Совфедом России, изучал русский язык. Но в то же время политик раскритиковал спецоперацию на Украине.

https://ria.ru/20230206/putin-1849946568.html

https://ria.ru/20230205/tanki-1849767436.html

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в мире, германия, россия, сша, борис писториус, владимир путин