10:50 08.02.2023 (обновлено: 11:23 08.02.2023)
Слова министра обороны ФРГ о мире без Путина возмутили пользователей Сети
Пользователей Twitter возмутили слова министра обороны ФРГ Писториуса о мире без Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили слова министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью газете Bild о том, что мир без президента России Владимира Путина был бы лучше.
"По мнению нормальных людей в Германии, "мир был бы лучше без военных баз США за рубежом", — написал один из комментаторов.
"По мнению нормальных людей в Германии, "мир был бы лучше без военных баз США за рубежом", — написал один из комментаторов.
"У него в стране проблемы с армией, а он все о Путине думает", — сыронизировал другой.
"Он совсем недавно занимает пост министра обороны, а уже успел показать всю свою сущность", — заявил третий участник дискуссии.
"Какое право он имеет такое говорить? Позор", — поделился мнением еще один пользователь.
"Политикам, делающим такие заявления, следует запретить занимать высокие должности в государстве", — резюмировали читатели.
Новый глава Минобороны Германии Писториус вступил в должность 19 января. Это произошло после того, как Кристина Ламбрехт в начале года подала прошение о снятии с этой должности. Она объяснила свое решение "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, которое мешало ей исполнять обязанности.
По данным немецкой газеты Die Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. По его словам, они нанесли ущерб экономике страны и укрепили российские позиции. Также он был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Совфедом России, изучал русский язык. Но в то же время политик раскритиковал спецоперацию на Украине.