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Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле - РИА Новости, 08.02.2023
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Туризм
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Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле - РИА Новости, 08.02.2023
Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:25
2023-02-08T03:25
туризм
туризм
новости - туризм
klm
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным, сообщает Mirror.Начинает она с забавного совета. Тем, кто с детства боится, что кто-то спрячется под кроватью, девушка рекомендует бросить туда бутылку с водой. Логика такая: если предмет выкатился с противоположной стороны, значит, там пусто. Эстер делится и другими лайфхаками для туристов. Чтобы зубная щетка не выпала из бокала у раковины, она советует вставить ее в пластиковый стакан. Далее: если повесить одежду на вешалку в ванной и включить горячую воду, то можно разгладить вещи без утюга. Тем, кто хочет устроить вечеринку в номере, но не взял с собой динамиков для смартфона, Эстер рекомендует положить телефон в кружку. Это усилит звук.
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туризм, новости - туризм, klm, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, KLM, Отели, Гостиницы
03:25 08.02.2023
 
Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле

Стюардесса рассказала, как проверяет безопасность номера в отеле в многочисленных поездках

© Depositphotos.com / Valerii_HoncharukДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Depositphotos.com / Valerii_Honcharuk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным, сообщает Mirror.
Начинает она с забавного совета. Тем, кто с детства боится, что кто-то спрячется под кроватью, девушка рекомендует бросить туда бутылку с водой. Логика такая: если предмет выкатился с противоположной стороны, значит, там пусто.
Эстер делится и другими лайфхаками для туристов. Чтобы зубная щетка не выпала из бокала у раковины, она советует вставить ее в пластиковый стакан. Далее: если повесить одежду на вешалку в ванной и включить горячую воду, то можно разгладить вещи без утюга.
Тем, кто хочет устроить вечеринку в номере, но не взял с собой динамиков для смартфона, Эстер рекомендует положить телефон в кружку. Это усилит звук.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмKLMОтелиГостиницы
 
 
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