https://ria.ru/20230208/puteshestviya-1850119313.html

Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле

Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле - РИА Новости, 08.02.2023

Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле

Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T03:25

2023-02-08T03:25

2023-02-08T03:25

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным, сообщает Mirror.Начинает она с забавного совета. Тем, кто с детства боится, что кто-то спрячется под кроватью, девушка рекомендует бросить туда бутылку с водой. Логика такая: если предмет выкатился с противоположной стороны, значит, там пусто. Эстер делится и другими лайфхаками для туристов. Чтобы зубная щетка не выпала из бокала у раковины, она советует вставить ее в пластиковый стакан. Далее: если повесить одежду на вешалку в ванной и включить горячую воду, то можно разгладить вещи без утюга. Тем, кто хочет устроить вечеринку в номере, но не взял с собой динамиков для смартфона, Эстер рекомендует положить телефон в кружку. Это усилит звук.

https://ria.ru/20230126/styuardessa-1847265922.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, klm, отели, гостиницы