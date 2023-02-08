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Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле - РИА Новости, 08.02.2023
Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным,... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:25
2023-02-08T03:25
2023-02-08T03:25
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стюардесса компании KLM Эстер рассказала, как проверить безопасность гостиничного номера и поделилась другими секретами, делающим пребывание там комфортным, сообщает Mirror.Начинает она с забавного совета. Тем, кто с детства боится, что кто-то спрячется под кроватью, девушка рекомендует бросить туда бутылку с водой. Логика такая: если предмет выкатился с противоположной стороны, значит, там пусто. Эстер делится и другими лайфхаками для туристов. Чтобы зубная щетка не выпала из бокала у раковины, она советует вставить ее в пластиковый стакан. Далее: если повесить одежду на вешалку в ванной и включить горячую воду, то можно разгладить вещи без утюга. Тем, кто хочет устроить вечеринку в номере, но не взял с собой динамиков для смартфона, Эстер рекомендует положить телефон в кружку. Это усилит звук.
https://ria.ru/20230126/styuardessa-1847265922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, klm, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, KLM, Отели, Гостиницы
Стюардесса раскрыла секрет, как проверить безопасность номера в отеле
Стюардесса рассказала, как проверяет безопасность номера в отеле в многочисленных поездках