https://ria.ru/20230208/proverka-1850685453.html
СК проверит сообщения об издевательствах школьников над одноклассником
СК проверит сообщения об издевательствах школьников над одноклассником - РИА Новости, 08.02.2023
СК проверит сообщения об издевательствах школьников над одноклассником
Доследственная проверка началась в Немане Калининградской области по сообщениям СМИ об издевательствах школьников над сверстником, снятых на видео, сообщил СУ... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:25
2023-02-08T22:25
2023-02-08T22:25
происшествия
калининградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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КАЛИНИНГРАД, 8 фев - РИА Новости. Доследственная проверка началась в Немане Калининградской области по сообщениям СМИ об издевательствах школьников над сверстником, снятых на видео, сообщил СУ СК РФ по региону в своем телеграм-канале. Ранее в СМИ сообщили, что школьники сняли на видео издевательства над одноклассником при учителе. Сообщалось, что приславший ролики читатель указал, что они были сделаны в школе №2 города Неман. Отмечается, что на одной записи буллинг происходит в классе во время урока при учителе. На другой одноклассник пытается придушить школьника, взяв его в захват. На третьем видео снято, как двое учеников толкают подростка в школьном коридоре, хватают его и не дают вырваться. Из отрывка четвертой записи следует, что обидчики выбросили вещи из рюкзака юноши. Указано, что некоторые видео отредактированы, к ним добавлены визуальные эффекты и музыка. "8 февраля 2023 года в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, содержащая сведения о том, что предположительно в одной из школ города Немана школьники издеваются над сверстником, снимая происходящее на видео. Руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров поручил Советскому межрайонному следственному отделу незамедлительно организовать процессуальную проверку", - сообщило ведомство. В ходе проверки следователи детально установят все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам будет принято процессуальное решение. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в прокуратуре области также организована проверка, проведение которой поручено Неманскому городскому прокурору.
https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790766572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), дети
Происшествия, Калининградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
СК проверит сообщения об издевательствах школьников над одноклассником
СК проверит сообщения об издевательствах школьников над одноклассником под Калининградом
КАЛИНИНГРАД, 8 фев - РИА Новости.
Доследственная проверка началась в Немане Калининградской области по сообщениям СМИ об издевательствах школьников над сверстником, снятых на видео, сообщил СУ СК РФ по региону в своем телеграм-канале.
Ранее в СМИ сообщили, что школьники сняли на видео издевательства над одноклассником при учителе.
Сообщалось, что приславший ролики читатель указал, что они были сделаны в школе №2 города Неман. Отмечается, что на одной записи буллинг происходит в классе во время урока при учителе. На другой одноклассник пытается придушить школьника, взяв его в захват. На третьем видео снято, как двое учеников толкают подростка в школьном коридоре, хватают его и не дают вырваться. Из отрывка четвертой записи следует, что обидчики выбросили вещи из рюкзака юноши. Указано, что некоторые видео отредактированы, к ним добавлены визуальные эффекты и музыка.
"8 февраля 2023 года в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация, содержащая сведения о том, что предположительно в одной из школ города Немана школьники издеваются над сверстником, снимая происходящее на видео. Руководитель следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрий Бочаров поручил Советскому межрайонному следственному отделу незамедлительно организовать процессуальную проверку", - сообщило ведомство.
В ходе проверки следователи детально установят все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам будет принято процессуальное решение.
Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в прокуратуре области также организована проверка, проведение которой поручено Неманскому городскому прокурору.