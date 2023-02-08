https://ria.ru/20230208/proverka-1850473516.html

В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников

В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников - РИА Новости, 08.02.2023

В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников

Учителя из сельской школы Хабаровского края проверят на профпригодность после оскорблений учеников, сообщил глава района имени Лазо Александр Кох. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T09:47

2023-02-08T09:47

2023-02-08T09:49

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Учителя из сельской школы Хабаровского края проверят на профпригодность после оскорблений учеников, сообщил глава района имени Лазо Александр Кох. В соцсетях стало распространяться видео, на котором женщина-педагог в возрасте оскорбляет старшеклассников за то, что они бегали и кричали в классах. Инцидент произошел в школе села Переясловка. "Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога", - сообщил в своем официальном Telegram-канале Кох. В школе РИА Новости ситуацию не комментируют. Проверку инцидента начала прокуратура района имени Лазо.

https://ria.ru/20230119/stavropol-1845912379.html

хабаровский край

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

хабаровский край, происшествия