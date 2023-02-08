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В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников - РИА Новости, 08.02.2023
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В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников
В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников - РИА Новости, 08.02.2023
В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников
Учителя из сельской школы Хабаровского края проверят на профпригодность после оскорблений учеников, сообщил глава района имени Лазо Александр Кох. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T09:47
2023-02-08T09:49
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Учителя из сельской школы Хабаровского края проверят на профпригодность после оскорблений учеников, сообщил глава района имени Лазо Александр Кох. В соцсетях стало распространяться видео, на котором женщина-педагог в возрасте оскорбляет старшеклассников за то, что они бегали и кричали в классах. Инцидент произошел в школе села Переясловка. "Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога", - сообщил в своем официальном Telegram-канале Кох. В школе РИА Новости ситуацию не комментируют. Проверку инцидента начала прокуратура района имени Лазо.
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хабаровский край, происшествия
Хабаровский край, Происшествия
09:47 08.02.2023 (обновлено: 09:49 08.02.2023)
 
В Хабаровском крае проверят видео, где учительница оскорбляет школьников

Прокуратура проверит видео из Хабаровского края, где учительница оскорбляет школьников

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 фев - РИА Новости. Учителя из сельской школы Хабаровского края проверят на профпригодность после оскорблений учеников, сообщил глава района имени Лазо Александр Кох.
В соцсетях стало распространяться видео, на котором женщина-педагог в возрасте оскорбляет старшеклассников за то, что они бегали и кричали в классах.
Инцидент произошел в школе села Переясловка.
"Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога", - сообщил в своем официальном Telegram-канале Кох.
В школе РИА Новости ситуацию не комментируют. Проверку инцидента начала прокуратура района имени Лазо.
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