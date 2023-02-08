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Автоэксперт рассказал, что нужно проверять в машине зимой
Автоэксперт рассказал, что нужно проверять в машине зимой - РИА Новости, 08.02.2023
Автоэксперт рассказал, что нужно проверять в машине зимой
Чтобы двигатель хорошо запускался при минусовой температуре, автолюбителям следует соблюдать определенное правило, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T02:15
2023-02-08T02:15
2023-02-08T02:15
общество
россия
авто
ян хайцеэр
зима (время года)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чтобы двигатель хорошо запускался при минусовой температуре, автолюбителям следует соблюдать определенное правило, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Водители зимой могут сталкиваться с ситуацией, когда машина не заводится при отрицательной температуре воздуха. Во многих случаях это происходит из-за разрядившегося аккумулятора, отметил Хайцеэр. Прибор приходит в негодность, если в холодную погоду автомобилем долго не пользуются или, наоборот, часто совершают на нем короткие поездки, сказал эксперт.Автоэксперт рекомендует в зимние месяцы проверять работоспособность источника питания и время от времени "принудительно" его заряжать. Это правило поможет предотвратить неожиданный выход прибора из строя, считает он."Лучше периодически заряжать его принудительно. Есть специальные устройства, они стоят недорого, с их помощью можно пополнять емкость аккумулятора. Проверить работоспособность аккумулятора можно на любой станции техобслуживания", — уточнил Хайцеэр.Зарядить аккумулятор можно и другим способом, продолжил он. По словам эксперта, для этого нужно проехать определенное расстояние.В том случае, если аккумулятор успел прослужить пять-шесть лет, нужно готовиться к его замене, а не к пополнению заряда, полагает автоэксперт."В среднем пять-шесть лет, и после этого нужно готовиться к тому, что он может прийти в негодность", — предупредил Хайцеэр.
https://ria.ru/20230206/dvigatel-1849913494.html
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общество, россия, авто, ян хайцеэр, зима (время года)
Общество, Россия, Авто, Ян Хайцеэр, Зима (время года)
Автоэксперт рассказал, что нужно проверять в машине зимой
Эксперт Хайцеэр посоветовал следить за зарядом аккумулятора при запуске машины зимой
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Чтобы двигатель хорошо запускался при минусовой температуре, автолюбителям следует соблюдать определенное правило, объяснил в интервью
радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Водители зимой могут сталкиваться с ситуацией, когда машина не заводится при отрицательной температуре воздуха. Во многих случаях это происходит из-за разрядившегося аккумулятора, отметил Хайцеэр. Прибор приходит в негодность, если в холодную погоду автомобилем долго не пользуются или, наоборот, часто совершают на нем короткие поездки, сказал эксперт.
"Если вы часто ездите на небольшие расстояния, аккумулятор не успевает зарядиться, и вы его еще больше разряжаете. Даже если машина подолгу стоит, все равно работают системы безопасности и другие системы, которые контролируют ее жизнедеятельность, поэтому постепенно идет разрядка аккумулятора", — пояснил Хайцеэр.
Автоэксперт рекомендует в зимние месяцы проверять работоспособность источника питания и время от времени "принудительно" его заряжать. Это правило поможет предотвратить неожиданный выход прибора из строя, считает он.
"Лучше периодически заряжать его принудительно. Есть специальные устройства, они стоят недорого, с их помощью можно пополнять емкость аккумулятора. Проверить работоспособность аккумулятора можно на любой станции техобслуживания", — уточнил Хайцеэр.
Зарядить аккумулятор можно и другим способом, продолжил он. По словам эксперта, для этого нужно проехать определенное расстояние.
"Идеальный вариант для полной зарядки аккумулятора от нуля — около 300 километров. Мало кто проезжает такое расстояние ежедневно. Но если вы проезжаете хотя бы несколько десятков километров каждый день, аккумулятор заряжается", — добавил Хайцеэр.
В том случае, если аккумулятор успел прослужить пять-шесть лет, нужно готовиться к его замене, а не к пополнению заряда, полагает автоэксперт.
"В среднем пять-шесть лет, и после этого нужно готовиться к тому, что он может прийти в негодность", — предупредил Хайцеэр.