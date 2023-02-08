https://ria.ru/20230208/protest-1850530714.html

Трактористы в Париже протестуют против экологической политики правительства

Трактористы в Париже протестуют против экологической политики правительства - РИА Новости, 08.02.2023

Трактористы в Париже протестуют против экологической политики правительства

Около 500 тракторов выехали на улицы Парижа в среду в знак протеста против запрета ряда инсектицидов и недостаточной государственной поддержки французских... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:10

2023-02-08T13:10

2023-02-08T14:39

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ПАРИЖ, 8 фев – РИА Новости. Около 500 тракторов выехали на улицы Парижа в среду в знак протеста против запрета ряда инсектицидов и недостаточной государственной поддержки французских сельхозпроизводителей, передает корреспондент РИА Новости. На подъездах к Парижу в среду утром, по данным портала информации о дорожном движении Sytadin, образовались огромные пробки, общая протяженность которых в сумме составляла около 400 километров. Во французской столице в среду протестуют фермеры, около 500 тракторов следуют колонной с южной границы города до Эспланады Дома Инвалидов. Производители осуждают "убийство французского сельскохозяйственного производства" из-за вступления в силу запрета на использование инсектицида неониктиноида, получившего в ЕС название "убийца пчел", что ставит под угрозу обеспечение прежних объемов урожая. "Эта экологическая политика государства не дает нам доступа к продукции, которой пользуются во всем мире, и только во Франции есть ограничения. Это карательная экология. Отсутствие доступа к инсектицидам не позволит нам более производить горчицу, сахар, пшеницу и другие культуры", - пожаловался один из участвующих в протесте фермеров Кристоф. Он предупредил, что это грозит существенным ростом цен на продовольственные товары. "Килограмм сахара сейчас стоит около 1,20 евро. В будущем году он будет стоить от 3 до 5 евро. Цена на горчицу удвоится за год, потому что мы не сможем ее производить без этих инсектицидов. Все цены значительно вырастут", - сказал он. Кристоф отметил, что фермерам становится все сложнее прокормить себя из-за снижения прибыльности производства. Колонна тракторов проследует по центру Парижа мимо здания Нацсобрания Франции и министерства сельского хозяйства. По данным французской национальной федерации профсоюзов работников сельского хозяйства (FNSEA), в акции принимают участие около 2000 фермеров. Уровень дефицита продовольственных товаров в супермаркетах и гипермаркетах Франции, согласно исследованию NielsenIQ, в январе сохранился на уровне 5,5%. Годовая инфляция во Франции в январе выросла до 6%, о чем свидетельствуют данные Национального института статистики Франции (Insee). Согласно отчету организации, цены на продовольственные товары во Франции за последний годы выросли на 13,85%.

https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html

https://ria.ru/20230205/italiya-1849799117.html

https://ria.ru/20230201/zabastovka-1848830997.html

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Акция фермеров в Париже против экологической политики правительства Около 500 тракторов выехали на улицы Парижа в среду в знак протеста против запрета ряда инсектицидов и недостаточной государственной поддержки французских сельхозпроизводителей. На подъездах к Парижу в среду утром, по данным портала информации о дорожном движении Sytadin, образовались огромные пробки, общая протяженность которых в сумме составляла около 400 километров. 2023-02-08T13:10 true PT0M36S

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в мире, франция, париж, евросоюз