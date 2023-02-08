Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии
Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили за посредничество во взяточничестве
Молоток судьи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Бывший сотрудник органов прокуратуры осужден в Приморье на 4 года колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки за то, чтобы двух осужденных освободили условно-досрочно, сообщает краевое надзорное ведомство.
"Установлено, что с февраля по июль 2021 года осуждённый – бывший сотрудник органов прокуратуры - в сговоре с бывшим адвокатом, в отношении которого ранее постановлен обвинительный приговор суда, способствовали достижению соглашения о получении бывшим сотрудником прокуратуры Приморского края взятки за поддержание ходатайств об условно-досрочном освобождении двух лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.
В июле 2021 года второй посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении 1,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены для передачи взяткополучателю.
"Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 3 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. Место отбывания наказания - колония строгого режима. Также суд запретил осужденному в течение 4 лет занимать должности в органах государственной власти.