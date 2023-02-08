https://ria.ru/20230208/prokuratura-1850456499.html

Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии

Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии - РИА Новости, 08.02.2023

Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии

Бывший сотрудник органов прокуратуры осужден в Приморье на 4 года колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки за то, чтобы двух осужденных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T07:58

2023-02-08T07:58

2023-02-08T07:58

происшествия

приморский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Бывший сотрудник органов прокуратуры осужден в Приморье на 4 года колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки за то, чтобы двух осужденных освободили условно-досрочно, сообщает краевое надзорное ведомство. В июле 2021 года второй посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении 1,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены для передачи взяткополучателю. "Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 3 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. Место отбывания наказания - колония строгого режима. Также суд запретил осужденному в течение 4 лет занимать должности в органах государственной власти.

https://ria.ru/20230206/trener-1850096523.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, россия