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Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии - РИА Новости, 08.02.2023
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Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии
Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии - РИА Новости, 08.02.2023
Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии
Бывший сотрудник органов прокуратуры осужден в Приморье на 4 года колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки за то, чтобы двух осужденных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:58
2023-02-08T07:58
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Бывший сотрудник органов прокуратуры осужден в Приморье на 4 года колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки за то, чтобы двух осужденных освободили условно-досрочно, сообщает краевое надзорное ведомство. В июле 2021 года второй посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении 1,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены для передачи взяткополучателю. "Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 3 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. Место отбывания наказания - колония строгого режима. Также суд запретил осужденному в течение 4 лет занимать должности в органах государственной власти.
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происшествия, приморский край, россия
Происшествия, Приморский край, Россия
07:58 08.02.2023
 
Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили на четыре года колонии

Экс-сотрудника прокуратуры Приморья осудили за посредничество во взяточничестве

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости. Бывший сотрудник органов прокуратуры осужден в Приморье на 4 года колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки за то, чтобы двух осужденных освободили условно-досрочно, сообщает краевое надзорное ведомство.
"Установлено, что с февраля по июль 2021 года осуждённый – бывший сотрудник органов прокуратуры - в сговоре с бывшим адвокатом, в отношении которого ранее постановлен обвинительный приговор суда, способствовали достижению соглашения о получении бывшим сотрудником прокуратуры Приморского края взятки за поддержание ходатайств об условно-досрочном освобождении двух лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.
В июле 2021 года второй посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю при получении 1,5 миллиона рублей. Деньги были предназначены для передачи взяткополучателю.
"Суд… назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 3 миллионов рублей", - сообщает прокуратура. Место отбывания наказания - колония строгого режима. Также суд запретил осужденному в течение 4 лет занимать должности в органах государственной власти.
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