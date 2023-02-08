https://ria.ru/20230208/proekt-1850677272.html

Первый проект в сфере ГЧП в нижегородском здравоохранении создадут в Выксе

Первый проект в сфере ГЧП в нижегородском здравоохранении создадут в Выксе - РИА Новости, 08.02.2023

Первый проект в сфере ГЧП в нижегородском здравоохранении создадут в Выксе

Правительство Нижегородской области и Группа компаний "Медси" подписали концессионное соглашение о создании, финансировании и эксплуатации медицинского хаба в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:09

2023-02-08T21:09

2023-02-08T21:09

нижегородская область

выкса

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев - РИА Новости. Правительство Нижегородской области и Группа компаний "Медси" подписали концессионное соглашение о создании, финансировании и эксплуатации медицинского хаба в городе Выксе, сообщает пресс-служба главы региона. Соглашение предусматривает создание в городе крупного медицинского комплекса, который будет включать круглосуточный стационар более чем на 300 коек, клинико-диагностический центр и роддом. Объем инвестиций концессионера (Медси) – более 3,5 миллиарда рублей, а полный объем финансирования проекта составит 5,3 миллиарда рублей. Объект планируется построить в 2026 году. "Медицинский комплекс в Выксе станет первым проектом в сфере государственно-частного партнерства в нижегородском здравоохранении. Механизм ГЧП сегодня востребован и позволяет реализовывать проекты различной степени сложности. Актуально это и для социальной сферы, образования, медицины. В Выксе уже немало примеров ответственного отношения бизнеса к развитию города", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Большая часть пациентов ожидается из близких к Выксе муниципалитетов – Навашинского, Вознесенского и Кулебакского. Ожидается, что запуск медицинского хаба приведет к реорганизации работы всей медицинской инфраструктуры четырех муниципалитетов. ГК "Медси" выступит в проекте в качестве концессионера. Финансирование проекта предполагается в том числе с участием государственной корпорации ВЭБ.РФ и коммерческих банков, с обязательным использованием меры государственной поддержки "Фабрика проектного финансирования" - механизма финансирования инвестиционных проектов. Это позволит минимизировать риски, связанные с ростом ключевой ставки, и привлекать финансовые средства на долгосрочной основе. "Медицинский комплекс в Выксе станет первым и пока единственным проектом в сфере ГЧП в российском здравоохранении, где частный партнер будет осуществлять всю техническую и всю целевую эксплуатацию, то есть будет оказывать все виды медицинской помощи: от амбулаторного приема и диагностики до высокотехнологичной помощи в рамках круглосуточного стационара", - рассказала президент ГК "Медси" Елена Брусилова. Инициатором создания центра и партнером проекта стала Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК"). В Выксе расположено одно из крупнейших металлургических предприятий России — выксунский завод ОМК (АО "ВМЗ"). Сегодня сотрудники завода получают медицинские услуги в современной медико-санитарной части предприятия. Эту медсанчасть стоимостью 1,3 миллиарда рублей ОМК безвозмездно передаст в собственность региона. После окончания строительства ее включат в состав медцентра в качестве поликлиники. В ней будут принимать до 1 тысячи человек в смену. Одним из профилей нового медцентра станет промышленная медицина. Он будет выполнять заказы предприятий на проведение плановых медицинских осмотров своих работников.

https://ria.ru/20230203/poezd-1849591364.html

выкса

нижегородская область

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

выкса, нижегородская область, россия, глеб никитин