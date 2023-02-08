https://ria.ru/20230208/proekt-1850555888.html

ГД поддержала проект о поддержке молодых ученых и закреплении их статуса

ГД поддержала проект о поддержке молодых ученых и закреплении их статуса - РИА Новости, 08.02.2023

ГД поддержала проект о поддержке молодых ученых и закреплении их статуса

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал к принятию в первом чтении проект, закрепляющий понятие "молодой ученый", а также четко... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:27

2023-02-08T14:27

2023-02-08T14:27

общество

александр мажуга

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал к принятию в первом чтении проект, закрепляющий понятие "молодой ученый", а также четко разграничивающий молодых ученых и иных лиц при предоставлении адресных мер государственной поддержки. Законопроект был внесен в Госдуму 30 сентября 2022 года. "Проект федерального закона "О внесении изменения в главу II Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" разработан в целях закрепления в Федеральном законе от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" понятия "молодой ученый", а также четкого разграничения молодых ученых и иных лиц при предоставлении адресных мер государственной поддержки", - сообщается в тексте пояснительной записки. Документ определяет возраст молодого ученого до 35 лет включительно, а региональные власти могут увеличить возрастной порог до 40 лет. Такой человек должен быть работником научных организаций, научно-педагогическим работником образовательных организаций высшего образования или научным работником иных организаций, осуществляющих научную и (или) научно-техническую деятельность. "В эту сессию Госдума рассмотрит законопроект "Единой России" о мерах поддержки молодых ученых. Он уже получил положительный отзыв правительства", - написал в своем Telegram-канале первый зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

https://rsport.ria.ru/20230208/zakonoproekt-1850489545.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр мажуга, госдума рф, единая россия