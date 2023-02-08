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Комитет Госдумы рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы - РИА Новости, 08.02.2023
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Комитет Госдумы рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы
Комитет Госдумы рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы - РИА Новости, 08.02.2023
Комитет Госдумы рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять палате законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:01
2023-02-08T11:01
россия
страсбург
леонид слуцкий (политик)
совет европы
госдума рф
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять палате законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Комитет рекомендовал принять Госдуме законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, решение принято единогласно, сообщила пресс-служба комитета. "Проект закона представляет собой пакет по прекращению действия для России Устава Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из совета 16 марта 2022 года", - прокомментировал проект председатель комитета Леонид Слуцкий, его слова приводит пресс-служба. Принятие законопроекта закрепит правовой аспект этого решения, которое стало "единственно возможным при тех чудовищных двойных стандартах, однобоких подходах и русофобии, царивших в последние годы" в Страсбурге, отметил он. "Хотелось бы обратить внимание, что прекращение действия, в частности, ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России. За 26 лет членства России в Совете Европы, все ее нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Конституцией России к тому же предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав человека, чем ЕКПЧ", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html
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россия, страсбург, леонид слуцкий (политик), совет европы, госдума рф
Россия, Страсбург, Леонид Слуцкий (политик), Совет Европы, Госдума РФ
11:01 08.02.2023
 
Комитет Госдумы рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы

Комитет ГД рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять палате законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Комитет рекомендовал принять Госдуме законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, решение принято единогласно, сообщила пресс-служба комитета.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Запад начал бояться расплаты за содеянное
"Проект закона представляет собой пакет по прекращению действия для России Устава Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из совета 16 марта 2022 года", - прокомментировал проект председатель комитета Леонид Слуцкий, его слова приводит пресс-служба.
Принятие законопроекта закрепит правовой аспект этого решения, которое стало "единственно возможным при тех чудовищных двойных стандартах, однобоких подходах и русофобии, царивших в последние годы" в Страсбурге, отметил он.
"Хотелось бы обратить внимание, что прекращение действия, в частности, ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России. За 26 лет членства России в Совете Европы, все ее нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Конституцией России к тому же предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав человека, чем ЕКПЧ", - сообщил Слуцкий.
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РоссияСтрасбургЛеонид Слуцкий (политик)Совет ЕвропыГосдума РФ
 
 
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