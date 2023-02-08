Комитет Госдумы рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы
Комитет ГД рекомендовал прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал принять палате законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.
Комитет рекомендовал принять Госдуме законопроект о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, решение принято единогласно, сообщила пресс-служба комитета.
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"Проект закона представляет собой пакет по прекращению действия для России Устава Совета Европы, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и различных протоколов к ним в связи с выходом РФ из совета 16 марта 2022 года", - прокомментировал проект председатель комитета Леонид Слуцкий, его слова приводит пресс-служба.
Принятие законопроекта закрепит правовой аспект этого решения, которое стало "единственно возможным при тех чудовищных двойных стандартах, однобоких подходах и русофобии, царивших в последние годы" в Страсбурге, отметил он.
"Хотелось бы обратить внимание, что прекращение действия, в частности, ЕКПЧ не скажется отрицательным образом на соблюдении прав человека в России. За 26 лет членства России в Совете Европы, все ее нормы так или иначе как минимум имплементированы в национальное законодательство, действуют и будут действовать. Конституцией России к тому же предусмотрены более широкие гарантии в сфере защиты прав человека, чем ЕКПЧ", - сообщил Слуцкий.