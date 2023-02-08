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Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов - РИА Новости, 08.02.2023
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Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов
Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов - РИА Новости, 08.02.2023
Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов
При денежных онлайн-операциях нужно использовать проверенные сервисы, проверять реквизиты, игнорировать сомнительные ссылки из писем, отключать VPN и не... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:10
2023-02-08T11:10
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
кибербезопасность
технологии
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При денежных онлайн-операциях нужно использовать проверенные сервисы, проверять реквизиты, игнорировать сомнительные ссылки из писем, отключать VPN и не подключаться к публичному Wi-Fi, сообщили в пресс-службе столичного главка ФССП РФ. Московские судебные приставы в рамках Всемирного для безопасного интернета напомнили о пяти простых правилах, которые помогут сохранить деньги. "Доверяйте только информации из надежных сервисов, указанных на официальном сайте службы... Будьте внимательны и тщательно проверяйте интерфейс и адрес сайта, так как мошенники часто создают поддельные: разночтения с официальным и фальшивым ресурсом могут быть минимальными", - предупредили в главке. Приставы рекомендуют проверять реквизиты на официальном сайте. "Ошибку в реквизитах нелегко заметить, ведь цифры счета мошенников могут отличаться от настоящих всего одним знаком. После проверки деньги будут перечислены на расчетный счет службы судебных приставов и не попадут к злоумышленникам", - пояснили в ведомстве. В столичном главке также напомнили, что не рассылают по электронной почте письма о возбуждении исполнительных производств и другие сведения, поэтому не стоит переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем с требованиями срочно оплатить задолженность. При оплате задолженности через интернет приставы советуют отключать анонимайзеры, прокси-серверы и VPN, так как через них мошенники могут завладеть персональными данными пользователей и информацией о счетах в банке. В ведомстве также не рекомендуют пользоваться при оплате задолженностей публичными Wi-Fi-точками. "Мошенники могут подделать сеть Wi-Fi и дать ей название, как в ближайшем кафе или учреждении. При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные", - предостерегли в главке.
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), кибербезопасность, технологии, мошенники, мошенничество
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Кибербезопасность, Технологии, мошенники, Мошенничество
11:10 08.02.2023
 
Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов

Судебные приставы напомнили о пяти правилах интернет-безопасности при оплате долгов

© Fotolia / WutzkohВозможности мобильного телефона
Возможности мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Fotolia / Wutzkoh
Возможности мобильного телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При денежных онлайн-операциях нужно использовать проверенные сервисы, проверять реквизиты, игнорировать сомнительные ссылки из писем, отключать VPN и не подключаться к публичному Wi-Fi, сообщили в пресс-службе столичного главка ФССП РФ.
Московские судебные приставы в рамках Всемирного для безопасного интернета напомнили о пяти простых правилах, которые помогут сохранить деньги.
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"Доверяйте только информации из надежных сервисов, указанных на официальном сайте службы... Будьте внимательны и тщательно проверяйте интерфейс и адрес сайта, так как мошенники часто создают поддельные: разночтения с официальным и фальшивым ресурсом могут быть минимальными", - предупредили в главке.
Приставы рекомендуют проверять реквизиты на официальном сайте.
"Ошибку в реквизитах нелегко заметить, ведь цифры счета мошенников могут отличаться от настоящих всего одним знаком. После проверки деньги будут перечислены на расчетный счет службы судебных приставов и не попадут к злоумышленникам", - пояснили в ведомстве.
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В столичном главке также напомнили, что не рассылают по электронной почте письма о возбуждении исполнительных производств и другие сведения, поэтому не стоит переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем с требованиями срочно оплатить задолженность.
При оплате задолженности через интернет приставы советуют отключать анонимайзеры, прокси-серверы и VPN, так как через них мошенники могут завладеть персональными данными пользователей и информацией о счетах в банке.
В ведомстве также не рекомендуют пользоваться при оплате задолженностей публичными Wi-Fi-точками.
"Мошенники могут подделать сеть Wi-Fi и дать ей название, как в ближайшем кафе или учреждении. При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные", - предостерегли в главке.
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ОбществоРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)КибербезопасностьТехнологиимошенникиМошенничество
 
 
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