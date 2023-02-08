https://ria.ru/20230208/pravila-1850496064.html

Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов

Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов - РИА Новости, 08.02.2023

Судебные приставы напомнили о пяти правилах безопасности при оплате долгов

При денежных онлайн-операциях нужно использовать проверенные сервисы, проверять реквизиты, игнорировать сомнительные ссылки из писем, отключать VPN и не... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:10

2023-02-08T11:10

2023-02-08T11:10

общество

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

кибербезопасность

технологии

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При денежных онлайн-операциях нужно использовать проверенные сервисы, проверять реквизиты, игнорировать сомнительные ссылки из писем, отключать VPN и не подключаться к публичному Wi-Fi, сообщили в пресс-службе столичного главка ФССП РФ. Московские судебные приставы в рамках Всемирного для безопасного интернета напомнили о пяти простых правилах, которые помогут сохранить деньги. "Доверяйте только информации из надежных сервисов, указанных на официальном сайте службы... Будьте внимательны и тщательно проверяйте интерфейс и адрес сайта, так как мошенники часто создают поддельные: разночтения с официальным и фальшивым ресурсом могут быть минимальными", - предупредили в главке. Приставы рекомендуют проверять реквизиты на официальном сайте. "Ошибку в реквизитах нелегко заметить, ведь цифры счета мошенников могут отличаться от настоящих всего одним знаком. После проверки деньги будут перечислены на расчетный счет службы судебных приставов и не попадут к злоумышленникам", - пояснили в ведомстве. В столичном главке также напомнили, что не рассылают по электронной почте письма о возбуждении исполнительных производств и другие сведения, поэтому не стоит переходить по сомнительным ссылкам из электронных писем с требованиями срочно оплатить задолженность. При оплате задолженности через интернет приставы советуют отключать анонимайзеры, прокси-серверы и VPN, так как через них мошенники могут завладеть персональными данными пользователей и информацией о счетах в банке. В ведомстве также не рекомендуют пользоваться при оплате задолженностей публичными Wi-Fi-точками. "Мошенники могут подделать сеть Wi-Fi и дать ей название, как в ближайшем кафе или учреждении. При подключении к такой, на первый взгляд безопасной, сети пользователь сам предоставляет злоумышленникам все персональные данные", - предостерегли в главке.

https://ria.ru/20230124/kredity-1846993921.html

https://ria.ru/20221227/vtb-1841647507.html

https://ria.ru/20221226/kiberugrozy-1841417588.html

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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), кибербезопасность, технологии, мошенники, мошенничество