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Российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили пожар близ порта Искендерун

Российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили пожар близ порта Искендерун - РИА Новости, 08.02.2023

Российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили пожар близ порта Искендерун

Российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили пожары в районе Яхачи и порта Искендерун в Турции, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:26

2023-02-08T21:26

2023-02-08T21:26

в мире

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российские самолеты-танкеры Бе-200 потушили пожары в районе Яхачи и порта Искендерун в Турции, сообщили в МЧС России. Ранее в сообщении российского министерства сообщалось, что "для тушения пожаров в районе населенного пункта Яхачи и порта Искендерун применяются российские самолеты-танкеры Бе-200". Бывший замглавы МЧС РФ Юрий Бражников сравнил нынешний пожар с возгоранием в турецком Измите на объекте концерна "Тюпраш" в августе 1999 года. Тогда после сильного землетрясения горел нефтехимический комплекс, существовала угроза взрывов резервуаров со значительными запасами тяжелой нефти. Пожар удалось победить с помощью трех российских самолетов-танкеров Ил-76, "водяным ударом" сбивших пламя. Инициатором использования самолетов были именно российские спасатели, подчеркнул он. Нынешнее крупное возгорание в порту Искендерун также можно было тушить с помощью "водяного удара" с самолетов-танкеров, отметил он.

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, сильное землетрясение в турции и сирии