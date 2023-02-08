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Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
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Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков"
Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков"
Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:52
2023-02-08T21:08
сша
министерство обороны сша
в мире
цены на нефть
норвегия
фархан хак
нато
северный поток
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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году."США не имеют отношения к подрыву "Северного потока", - ответил официальный представитель министерства обороны на запрос агентства.Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал в среду статью-расследование, в которой со ссылкой на неназванный источник возложил ответственность за взрывы на администрацию США и власти Норвегии. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Херш подтвердил РИА Новости аутентичность публикации, появившейся в одном интернет-блогов.Между тем, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". По его словам, на данном этапе других комментариев у него нет.
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сша, министерство обороны сша, в мире, цены на нефть, норвегия, фархан хак, нато, северный поток, оон
США, Министерство обороны США, В мире, Цены на нефть, Норвегия, Фархан Хак, НАТО, Северный поток, ООН
20:52 08.02.2023 (обновлено: 21:08 08.02.2023)
 
Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков"

Пентагон утвержает, что США не имеют отношения к диверсиям на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
"США не имеют отношения к подрыву "Северного потока", - ответил официальный представитель министерства обороны на запрос агентства.
Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал в среду статью-расследование, в которой со ссылкой на неназванный источник возложил ответственность за взрывы на администрацию США и власти Норвегии. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Херш подтвердил РИА Новости аутентичность публикации, появившейся в одном интернет-блогов.
Между тем, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". По его словам, на данном этапе других комментариев у него нет.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
21:01
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
 
СШАМинистерство обороны СШАВ миреЦены на нефтьНорвегияФархан ХакНАТОСеверный потокООН
 
 
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