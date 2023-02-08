https://ria.ru/20230208/potok-1850674589.html

Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков"

Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков"

Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:52

2023-02-08T20:52

2023-02-08T21:08

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министерство обороны сша

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фархан хак

нато

северный поток

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ВАШИНГТОН, 8 фев – РИА Новости. Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году."США не имеют отношения к подрыву "Северного потока", - ответил официальный представитель министерства обороны на запрос агентства.Известный американский журналист Сеймур Херш опубликовал в среду статью-расследование, в которой со ссылкой на неназванный источник возложил ответственность за взрывы на администрацию США и власти Норвегии. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Херш подтвердил РИА Новости аутентичность публикации, появившейся в одном интернет-блогов.Между тем, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". По его словам, на данном этапе других комментариев у него нет.

https://ria.ru/20230208/oon-1850676082.html

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