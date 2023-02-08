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Патрушев прокомментировал публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023
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Патрушев прокомментировал публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках"
Патрушев прокомментировал публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.02.2023
Патрушев прокомментировал публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках"
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает сведениями о тех, кто устроил взрывы на "Северных потоках". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:22
2023-02-08T19:57
сша
цены на нефть
россия
николай патрушев
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
нато
северный поток
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает сведениями о тех, кто устроил взрывы на "Северных потоках"."Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю кто подорвал", - сказал он журналистам в среду.В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.Патрушев принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с секретарями советов безопасности по афганской проблематике в Кремле.Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". США являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках", говорил Патрушев 30 сентября 2022 года на совещании глав спецслужб стран СНГ.Владимир Путин 31 октября 2022 года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.В министерстве обороны России заявили в конце октября 2022 года, что, согласно имеющейся информации, представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации" теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Служба внешней разведки РФ располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером Британии, госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах "Северный поток", заявлял в начале ноября прошлого года директор СВР Сергей Нарышкин.
https://ria.ru/20230208/vodolaz-1850647220.html
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сша, цены на нефть, россия, николай патрушев, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато, северный поток, европа, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2
США, Цены на нефть, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Северный поток, Европа, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2
19:22 08.02.2023 (обновлено: 19:57 08.02.2023)
 
Патрушев прокомментировал публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках"

Патрушев заявил, что не располагает информацией о том, кто подорвал "Северные потоки"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что не располагает сведениями о тех, кто устроил взрывы на "Северных потоках".
"Если они сообщили, вы у них и спросите. Я не располагаю кто подорвал", - сказал он журналистам в среду.
Водолаз - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
18:26
Подготовленный водолаз может взорвать "Северный поток", считает эксперт
В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
Патрушев принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина с секретарями советов безопасности по афганской проблематике в Кремле.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". США являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках", говорил Патрушев 30 сентября 2022 года на совещании глав спецслужб стран СНГ.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
18:19
Слуцкий призвал к независимому расследованию диверсии на "Северных потоках"
Владимир Путин 31 октября 2022 года сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
В министерстве обороны России заявили в конце октября 2022 года, что, согласно имеющейся информации, представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, "принимали участие в планировании, обеспечении и реализации" теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Служба внешней разведки РФ располагает косвенными подтверждениями связи сообщения с текстом "все сделано", направленного Лиз Трасс, когда она была премьером Британии, госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после взрывов на газопроводах "Северный поток", заявлял в начале ноября прошлого года директор СВР Сергей Нарышкин.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
19:16
В ГД заявили, что причастность США к подрыву "Северных потоков" очевидна
 
СШАЦены на нефтьРоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОСеверный потокЕвропаАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2
 
 
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