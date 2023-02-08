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В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью - РИА Новости, 08.02.2023
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В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью
В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью - РИА Новости, 08.02.2023
В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью
Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" – "ложные и полностью выдуманные". РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:03
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сша
в мире
нато
северный поток
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" – "ложные и полностью выдуманные"."Это ложные и полностью выдуманные сообщения", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.Пресс-служба ЦРУ распространила сообщение, в котором назвала публикацию "полностью и целиком ложной".В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на "Северных потоках". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
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сша, в мире, нато, северный поток, центральное разведывательное управление (цру)
США, В мире, НАТО, Северный поток, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
19:03 08.02.2023 (обновлено: 19:10 08.02.2023)
 
В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью

В Белом доме назвали публикацию Херша о диверсии на "Северных потоках" ложью и вымыслом

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" – "ложные и полностью выдуманные".
"Это ложные и полностью выдуманные сообщения", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Пресс-служба ЦРУ распространила сообщение, в котором назвала публикацию "полностью и целиком ложной".
В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на "Северных потоках". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
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СШАВ миреНАТОСеверный потокЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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