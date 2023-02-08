https://ria.ru/20230208/potok-1850656287.html

В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью

В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью - РИА Новости, 08.02.2023

В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью

Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" – "ложные и полностью выдуманные". РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T19:03

2023-02-08T19:03

2023-02-08T19:10

сша

в мире

нато

северный поток

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Белый дом заявил, что сообщения о причастности США к взрывам на "Северных потоках" – "ложные и полностью выдуманные"."Это ложные и полностью выдуманные сообщения", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.Пресс-служба ЦРУ распространила сообщение, в котором назвала публикацию "полностью и целиком ложной".В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на "Северных потоках". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

https://ria.ru/20230208/rassledovanie-1850649251.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, нато, северный поток, центральное разведывательное управление (цру)