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Посольство России предупредило о последствиях поставок истребителей Украине - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/postavki-1850670991.html
Посольство России предупредило о последствиях поставок истребителей Украине
Посольство России предупредило о последствиях поставок истребителей Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Посольство России предупредило о последствиях поставок истребителей Украине
Поставки британских истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для всего мира, следует из комментария посольства России в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:25
2023-02-08T22:42
специальная военная операция на украине
россия
лондон
в мире
цены на нефть
украина
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки британских истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для всего мира, следует из комментария посольства России в Лондоне, поступившего в распоряжение РИА Новости."Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира", — говорится в заявлении. В дипмиссии отметили, что украинские войска будут использовать западные военные самолеты в авианалетах на жилые кварталы перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.Россия, в свою очередь, ответит на любые недружественные шаги британской стороны, подытожили в посольстве.В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр Риши Сунак, Великобритания действительно не исключает такую возможность. Кроме того, по данным Sky News, он попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты потенциально можно передать украинской армии.В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки также попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.По информации некоторых изданий, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку военных самолетов. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850262731.html
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россия, лондон, в мире, цены на нефть, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, риши сунак, владимир зеленский, джо байден, нато, бен уоллес, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лондон, В мире, Цены на нефть, Украина, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Риши Сунак, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Бен Уоллес, F-16
20:25 08.02.2023 (обновлено: 22:42 08.02.2023)
 
Посольство России предупредило о последствиях поставок истребителей Украине

Посольство России предупредило Великобританию о последствиях поставок Украине истребителей

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей ВВС Великобритании
Пара истребителей ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Поставки британских истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для всего мира, следует из комментария посольства России в Лондоне, поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира", — говорится в заявлении.
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СМИ: Запад не поставит Киеву истребители из-за одной особенности ВС России
В дипмиссии отметили, что украинские войска будут использовать западные военные самолеты в авианалетах на жилые кварталы перешедших под российскую защиту городов ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Россия, в свою очередь, ответит на любые недружественные шаги британской стороны, подытожили в посольстве.
В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр Риши Сунак, Великобритания действительно не исключает такую возможность. Кроме того, по данным Sky News, он попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты потенциально можно передать украинской армии.
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Американский политик ответил на призыв Мельника передать Киеву истребители
В конце января Владимир Зеленский после обещаний западных стран предоставить ВСУ танки также попросил о помощи в виде поставки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
По информации некоторых изданий, отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом глава Белого дома Джо Байден исключил такую возможность. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон, наоборот, допустил поставку военных самолетов.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛондонВ миреЦены на нефтьУкраинаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииРиши СунакВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОБен УоллесF-16
 
 
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