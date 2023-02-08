https://ria.ru/20230208/postavki-1850581407.html

Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок

Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок - РИА Новости, 08.02.2023

Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок

Требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнеров по НАТО, Германия не будет принимать участия в подобных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:35

2023-02-08T15:35

2023-02-08T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

олаф шольц

нато

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнеров по НАТО, Германия не будет принимать участия в подобных дискуссиях, заявил в среду немецкий канцлер Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. "Что вредит нашему единству, так это общественное соревнование по тому, кто что больше потребует – танки, подлодки, самолёты. Что вредит также, это яркие внутриполитические высказывания и публичная критика партнеров и союзников. Германия в этом не будет участвовать. Потому что каждый диссонанс и спекуляции о возможной разнице во мнениях приносят пользу лишь (президенту РФ Владимиру) Путину", - заявил он во время своей речи в бундестаге, транслировавшейся на сайте немецкого парламента. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц, нато, ситуация в днр и лнр