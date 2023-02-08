Рейтинг@Mail.ru
Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/postavki-1850581407.html
Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок
Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок - РИА Новости, 08.02.2023
Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок
Требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнеров по НАТО, Германия не будет принимать участия в подобных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:35
2023-02-08T15:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
олаф шольц
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_0:18:1982:1133_1920x0_80_0_0_a9e590d3439d13809de0377733726511.jpg
БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнеров по НАТО, Германия не будет принимать участия в подобных дискуссиях, заявил в среду немецкий канцлер Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС. "Что вредит нашему единству, так это общественное соревнование по тому, кто что больше потребует – танки, подлодки, самолёты. Что вредит также, это яркие внутриполитические высказывания и публичная критика партнеров и союзников. Германия в этом не будет участвовать. Потому что каждый диссонанс и спекуляции о возможной разнице во мнениях приносят пользу лишь (президенту РФ Владимиру) Путину", - заявил он во время своей речи в бундестаге, транслировавшейся на сайте немецкого парламента. Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_165:0:1869:1278_1920x0_80_0_0_01c9feb1509126a10fdcec9f1eb7a073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, олаф шольц, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:35 08.02.2023 (обновлено: 15:53 08.02.2023)
 
Шольц отказался дискутировать о поставках Киеву самолетов и подлодок

Канцлер Германии Шольц выступил против участия в соревновании по поставкам оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнеров по НАТО, Германия не будет принимать участия в подобных дискуссиях, заявил в среду немецкий канцлер Олаф Шольц в преддверии Совета ЕС.
"Что вредит нашему единству, так это общественное соревнование по тому, кто что больше потребует – танки, подлодки, самолёты. Что вредит также, это яркие внутриполитические высказывания и публичная критика партнеров и союзников. Германия в этом не будет участвовать. Потому что каждый диссонанс и спекуляции о возможной разнице во мнениях приносят пользу лишь (президенту РФ Владимиру) Путину", - заявил он во время своей речи в бундестаге, транслировавшейся на сайте немецкого парламента.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник потребовал от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияОлаф ШольцНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала