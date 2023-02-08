В Госдуме поставку немецких танков Украине назвали безрассудством
Депутат Шеремет назвал поставку немецких танков Украине недальновидным решением
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудством и недальновидным решением поставку немецких танков на Украину.
Ранее сообщалось, что в целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
"Безрассудство и недальновидное решение Германии в лице канцлера Шольца о передаче киевскому режиму танков, означает новые потрясения для европейских стран и новый виток эскалации конфликта на Украине, а значит, продолжится гибель людей в развязанном противостоянии одним единственным известным заинтересантом – США", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, власти ФРГ принимали решение о поставках танков под давлением американских кураторов, которые "поставили на службу киевскому режиму всю Германию и остальную Европу".
"Но в итоге, американцы как всегда предадут, а канцлер Германии не только потеряет свой пост, но и навечно посрамит свое имя за поддержку неонацистского режима, став в один ряд с кровавыми нацистскими преступниками", - подчеркнул депутат.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.