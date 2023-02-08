Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме поставку немецких танков Украине назвали безрассудством - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/postavki-1850488436.html
В Госдуме поставку немецких танков Украине назвали безрассудством
В Госдуме поставку немецких танков Украине назвали безрассудством - РИА Новости, 08.02.2023
В Госдуме поставку немецких танков Украине назвали безрассудством
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудством и недальновидным решением поставку немецких танков на Украину. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:43
2023-02-08T10:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
михаил шеремет
сергей лавров
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109401_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_637c265450d95dbb2e15e1a488b708c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудством и недальновидным решением поставку немецких танков на Украину. Ранее сообщалось, что в целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. "Безрассудство и недальновидное решение Германии в лице канцлера Шольца о передаче киевскому режиму танков, означает новые потрясения для европейских стран и новый виток эскалации конфликта на Украине, а значит, продолжится гибель людей в развязанном противостоянии одним единственным известным заинтересантом – США", - сказал РИА Новости Шеремет. По его мнению, власти ФРГ принимали решение о поставках танков под давлением американских кураторов, которые "поставили на службу киевскому режиму всю Германию и остальную Европу". "Но в итоге, американцы как всегда предадут, а канцлер Германии не только потеряет свой пост, но и навечно посрамит свое имя за поддержку неонацистского режима, став в один ряд с кровавыми нацистскими преступниками", - подчеркнул депутат. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html
https://ria.ru/20230208/kharakiri-1850446655.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109401_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_5d73b29a230fa1c26c87e3e914b73483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, михаил шеремет, сергей лавров, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, Госдума РФ, НАТО
10:43 08.02.2023
 
В Госдуме поставку немецких танков Украине назвали безрассудством

Депутат Шеремет назвал поставку немецких танков Украине недальновидным решением

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безрассудством и недальновидным решением поставку немецких танков на Украину.
Ранее сообщалось, что в целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:58
Байден объяснил рекордную инфляцию в США конфликтом на Украине
"Безрассудство и недальновидное решение Германии в лице канцлера Шольца о передаче киевскому режиму танков, означает новые потрясения для европейских стран и новый виток эскалации конфликта на Украине, а значит, продолжится гибель людей в развязанном противостоянии одним единственным известным заинтересантом – США", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его мнению, власти ФРГ принимали решение о поставках танков под давлением американских кураторов, которые "поставили на службу киевскому режиму всю Германию и остальную Европу".
"Но в итоге, американцы как всегда предадут, а канцлер Германии не только потеряет свой пост, но и навечно посрамит свое имя за поддержку неонацистского режима, став в один ряд с кровавыми нацистскими преступниками", - подчеркнул депутат.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Немецкий танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:06
В Германии поставки Leopard Украине сравнили с харакири
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияМихаил ШереметСергей ЛавровГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала