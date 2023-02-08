https://ria.ru/20230208/posol-1850637156.html

В Сеуле почтили память российского дипломата

В Сеуле почтили память российского дипломата - РИА Новости, 08.02.2023

В Сеуле почтили память российского дипломата

Посол России в Южной Корее Андрей Кулик заявил в преддверии приближающегося Дня дипломатического работника в РФ, что готовность к беззаветному служению Родине и РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:52

2023-02-08T17:52

2023-02-08T18:38

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СЕУЛ, 8 фев - РИА Новости. Посол России в Южной Корее Андрей Кулик заявил в преддверии приближающегося Дня дипломатического работника в РФ, что готовность к беззаветному служению Родине и защите ее интересов в непростой геополитической обстановке, какой отличался видный русский дипломат и востоковед Сергей Виссарионович Чиркин, в современной ситуации актуальна как никогда. Сотрудники посольства и соотечественники, проживающие в Республике Корея, в среду по традиции почтили память дипломата, служившего в генеральном консульстве в Корее в 1911-1914 годах и завершившего свой жизненный путь в Корее в 1943 году. В ходе своего выступления собравшимися на кладбище для иностранцев Янхваджин в Сеуле Андрей Кулик отметил особые заслуги Чиркина в организации переноса во Владивосток праха русских моряков крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", героически погибших в неравном бою у Чемульпо (ныне Инчхон) в первый день Русско-японской войны. С 2011 года, когда исполнилось 100 лет с момента этого знаменательного события, посещение могилы дипломата, имя которого в течение многих лет оставалось незаслуженно забыто, стало традиционным. "Могила Сергея Виссарионовича, несмотря ни на что остававшегося русским человеком, является одним из немногих сохранившихся до наших дней напоминаний об истории российско-корейских отношений и роли нашей страны в истории Кореи. Мы будем все время помнить об этом замечательном человеке, беззаветное служение Родине которого является для нас примером. Особенно в нынешней обстановке, когда способность отдавать всего себя служению Родине, защите ее интересов, как никогда актуальна", - подчеркнул посол. После заупокойной литии на сеульском кладбище Янхваджин к могиле дипломата были возложены цветы. Сотрудники российского посольства также посетили могилу матроса канонерской лодки "Бобр" Ивана Корнеева, погибшего при исполнении воинского долга и захороненного в Корее в 1894 году. В 2021 году по инициативе Информационно-аналитического центра "Помним всех поименно" на надгробном памятнике был установлен чугунный православный крест, изготовленный на пожертвования жителей Санкт Петербурга. Всего на кладбище Янхвачжин, где с 1882 года было разрешено хоронить иностранцев, зарегистрировано 21 русское захоронение. Жизненный путь дипломата Чиркина Работа Сергея Чиркина в Сеуле пришлась на непростой период, когда Корея после поражения России в войне с Японией была уже под колониальным господством своего восточного соседа. Дипломатические отношения Российской империи с Корейским королевством были установлены еще в 1884 году в результате подписания договора о дружбе и торговле. В следующем году в Сеуле была официально открыта российская дипломатическая миссия, к 1890 году получившая собственное здание в центральном районе Чондон. Именно в нем в 1896-1897 годы, спасаясь от преследования японцев, укрывался последний корейский король Коджон. Внезапное нападение в бухте Чемульпо и оккупация столицы японскими войсками в 1904 году вынудили сотрудников дипмиссии покинуть страну до окончания войны. Портсмутским мирным договором Россия признала преобладание японских интересов в Корее, но гарантировала сохранение положения своих подданных на равном положении с другими иностранцами. Дипломатическая миссия продолжила работу и после аннексии Кореи в 1910 году, теперь в качестве генконсульства на территории японского генерал-губернаторства. Октябрьскую революцию 1917 года Японская империя не признала, поэтому российские дипломаты продолжали жить и работать в здании миссии. К ним вскоре присоединился и Сергей Чиркин, служивший после Кореи в Туркестане, а после революции эмигрировавший в Персию. В 1925 году после установления дипломатических отношений Японии с СССР здание дипмиссии перешло в распоряжение советского генконсульства, которое функционировало вплоть до поражения Японии во Второй мировой войне. Чиркин, долгие годы преподававший в Сеуле русский и иностранные языки и пользовавшийся уважением иностранного дипкорпуса, до этого момента не дожил. В 1946 году персонал советского генконсульства был выдворен американской оккупационной администрацией, в ведение которой попала территория Кореи к югу от 38-й параллели. А двумя годами позже в Сеуле было объявлено о создании Республики Корея. Во время Корейской войны здание российской миссии было практически полностью разрушено, а уцелевшая башня после реставрации в 1973 году была включена в список культурного наследия. Тридцатого сентября 1990 года Республика Корея установила дипломатические отношения с СССР, после чего в Сеуле вновь появились советские, а затем российские дипломаты. В июле 2002 года недалеко от исторического месторасположения дипмиссии было открыто новое здание посольства. Это первое посольство Российской Федерации, построенное за рубежом после распада СССР.

https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html

https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html

https://ria.ru/20230130/mid-1848344077.html

https://ria.ru/20221114/torgovlya-1831281319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, сеул, россия, япония