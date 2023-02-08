https://ria.ru/20230208/posobie-1850609723.html

Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка

Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка - РИА Новости, 08.02.2023

Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка

Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка, такой статус не может быть причиной отказа в назначении выплаты, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:37

2023-02-08T16:37

2023-02-08T17:29

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка, такой статус не может быть причиной отказа в назначении выплаты, сообщается в телеграм-канале Минтруда России. В министерстве обратили внимание, что справки, подтверждающие доход от самозанятости, приносить не надо. Соцфонд получает эти сведения в налоговой. Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты, социальный навигатор, детские вопросы