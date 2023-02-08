16:37 08.02.2023 (обновлено: 17:29 08.02.2023)
Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка
Минтруд: самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Самозанятые родители могут получить единое пособие на ребенка, такой статус не может быть причиной отказа в назначении выплаты, сообщается в телеграм-канале Минтруда России.
"Можно ли подать заявление на единое пособие, если родители самозанятые? Да, можно. Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты", - говорится в сообщении.
В министерстве обратили внимание, что справки, подтверждающие доход от самозанятости, приносить не надо. Соцфонд получает эти сведения в налоговой.
Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости.
Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.