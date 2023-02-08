https://ria.ru/20230208/posobie-1850492935.html
Профсоюзы предложили снять ограничение на размер пособия по безработице
Профсоюзы предложили снять ограничение на размер пособия по безработице - РИА Новости, 08.02.2023
Профсоюзы предложили снять ограничение на размер пособия по безработице
Профсоюзная сторона предлагает снять ограничение на максимальный размер пособия по безработице для людей со стажем более восьми лет, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:58
2023-02-08T10:58
2023-02-08T10:58
общество
россия
федерация независимых профсоюзов россии
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Профсоюзная сторона предлагает снять ограничение на максимальный размер пособия по безработице для людей со стажем более восьми лет, сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России. "Профсоюзная сторона предложила "легализовать" неработающую норму о том, что пособие по безработице устанавливается в размере прежнего заработка. Для чего ввести дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице в зависимости от предыдущего стажа работы: если безработный имеет трудовой стаж более 8 лет, платить ему пособие, как указано в законе, без ограничения по максимуму", - говорится в сообщении. Также глава ФНПР Михаил Шмаков обратил внимание членов РТК на то, что в законопроекте остаются "несправедливые и неэффективные нормы, которые могут свести к нулю все позитивные намерения". В частности, сохраняется шестимесячнный период выплаты пособия по безработице. По мнению профсоюзной стороны, этого срока недостаточно, чтобы безработный мог пройти качественную переподготовку и найти достойную работу. Они предложили продлить срок выплаты пособия по безработице на период переобучения, а также выплачивать пособие тем, кто меняет профессию или повышает свою квалификацию в максимальном размере. Ранее профсоюзная сторона уже предлагала увеличить срок выплаты пособия по безработице до одного года, если служба занятости не может подобрать соискателю подходящую вакансию. Также сообщалось, что профсоюзная сторона не поддержала проект постановления правительства о минимальной и максимальной величине пособия по безработице.
https://ria.ru/20221219/posobie-1839727002.html
https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России
Профсоюзы предложили снять ограничение на размер пособия по безработице
Профсоюзы предложили платить безработным с большим стажем в России пособие без ограничения
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Профсоюзная сторона предлагает снять ограничение на максимальный размер пособия по безработице для людей со стажем более восьми лет, сообщается на сайте
Федерации независимых профсоюзов России.
"Профсоюзная сторона предложила "легализовать" неработающую норму о том, что пособие по безработице устанавливается в размере прежнего заработка. Для чего ввести дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице в зависимости от предыдущего стажа работы: если безработный имеет трудовой стаж более 8 лет, платить ему пособие, как указано в законе, без ограничения по максимуму", - говорится в сообщении.
Также глава ФНПР Михаил Шмаков
обратил внимание членов РТК на то, что в законопроекте остаются "несправедливые и неэффективные нормы, которые могут свести к нулю все позитивные намерения". В частности, сохраняется шестимесячнный период выплаты пособия по безработице.
По мнению профсоюзной стороны, этого срока недостаточно, чтобы безработный мог пройти качественную переподготовку и найти достойную работу. Они предложили продлить срок выплаты пособия по безработице на период переобучения, а также выплачивать пособие тем, кто меняет профессию или повышает свою квалификацию в максимальном размере.
Ранее профсоюзная сторона уже предлагала увеличить срок выплаты пособия по безработице до одного года, если служба занятости не может подобрать соискателю подходящую вакансию.
Также сообщалось, что профсоюзная сторона не поддержала проект постановления правительства о минимальной и максимальной величине пособия по безработице.