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Американский аналитик обвинил Байдена в популизме - РИА Новости, 08.02.2023
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Американский аналитик обвинил Байдена в популизме
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме - РИА Новости, 08.02.2023
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме
Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу пытался использовать популистскую риторику, считает политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:49
2023-02-08T07:49
в мире
сша
израиль
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу пытался использовать популистскую риторику, считает политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни. Он подчеркнул, что обе главные партии в США зависят от корпораций и сверхбогатых. "Но все же примечательно, что он высказал все это. Показывает, что они осознают голод общества до каких-то реальных дел", - заявил он. По словам Хуссейни, примечательно еще и то, как мало Байден говорил о внешней политике. вовсе не упомянув Израиль.
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в мире, сша, израиль, джо байден
В мире, США, Израиль, Джо Байден
07:49 08.02.2023
 
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме

Аналитик Сэм Хуссейни: речь Байдена была полна популизма

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу пытался использовать популистскую риторику, считает политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни.
"Примечательно, что Байден пытался использовать популистскую риторику: коррупция, технологические гиганты, фармкомпании, налоги для сверхбогатых. Проблема, конечно, в том, что это риторика, а не реальность", - сказал Хуссейни РИА Новости.
Он подчеркнул, что обе главные партии в США зависят от корпораций и сверхбогатых. "Но все же примечательно, что он высказал все это. Показывает, что они осознают голод общества до каких-то реальных дел", - заявил он.
По словам Хуссейни, примечательно еще и то, как мало Байден говорил о внешней политике. вовсе не упомянув Израиль.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
07:29
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