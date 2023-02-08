https://ria.ru/20230208/populizm-1850456015.html
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме - РИА Новости, 08.02.2023
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме
Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу пытался использовать популистскую риторику, считает политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:49
2023-02-08T07:49
2023-02-08T07:49
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу пытался использовать популистскую риторику, считает политический аналитик и журналист Сэм Хуссейни. Он подчеркнул, что обе главные партии в США зависят от корпораций и сверхбогатых. "Но все же примечательно, что он высказал все это. Показывает, что они осознают голод общества до каких-то реальных дел", - заявил он. По словам Хуссейни, примечательно еще и то, как мало Байден говорил о внешней политике. вовсе не упомянув Израиль.
https://ria.ru/20230208/bayden-1850454284.html
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в мире, сша, израиль, джо байден
В мире, США, Израиль, Джо Байден
Американский аналитик обвинил Байдена в популизме
Аналитик Сэм Хуссейни: речь Байдена была полна популизма