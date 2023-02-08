Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов
Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму 4,4 миллиона долларов
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо. Архивное фото
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму в 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Чтобы выразить соболезнования и поддержку китайского правительства и народа сирийскому правительству и народу, Китай принял решение предоставить сирийской стороне экстренную гуманитарную помощь на сумму 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов - ред.)", - сказала она.
Мао Нин пояснила, что два миллиона долларов помощи будут предоставлены деньгами, остальная помощь - в виде необходимых материалов.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.