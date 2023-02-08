https://ria.ru/20230208/pomosch-1850515571.html

Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов

Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов - РИА Новости, 08.02.2023

Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов

Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму в 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:15

2023-02-08T12:15

2023-02-08T12:15

в мире

сирия

китай

турция

красный полумесяц

сильное землетрясение в турции и сирии

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ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму в 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Чтобы выразить соболезнования и поддержку китайского правительства и народа сирийскому правительству и народу, Китай принял решение предоставить сирийской стороне экстренную гуманитарную помощь на сумму 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов - ред.)", - сказала она. Мао Нин пояснила, что два миллиона долларов помощи будут предоставлены деньгами, остальная помощь - в виде необходимых материалов. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html

https://ria.ru/20230207/mchs-1850386486.html

сирия

китай

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, китай, турция, красный полумесяц, сильное землетрясение в турции и сирии