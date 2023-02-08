Рейтинг@Mail.ru
Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230208/pomosch-1850515571.html
Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов
Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов - РИА Новости, 08.02.2023
Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов
Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму в 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:15
2023-02-08T12:15
в мире
сирия
китай
турция
красный полумесяц
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850270314_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_5f11169f94a8e45fcca6e8982520a705.jpg
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму в 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Чтобы выразить соболезнования и поддержку китайского правительства и народа сирийскому правительству и народу, Китай принял решение предоставить сирийской стороне экстренную гуманитарную помощь на сумму 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов - ред.)", - сказала она. Мао Нин пояснила, что два миллиона долларов помощи будут предоставлены деньгами, остальная помощь - в виде необходимых материалов. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850502979.html
https://ria.ru/20230207/mchs-1850386486.html
сирия
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850270314_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_394388fc1bca49c777729f147ff790df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, китай, турция, красный полумесяц, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Китай, Турция, Красный полумесяц, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:15 08.02.2023
 
Китай окажет Сирии помощь в размере более четырех миллионов долларов

Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму 4,4 миллиона долларов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтроительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительная техника во время разбора завалов разрушенного в результате землетрясения жилого дома в сирийском Алеппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 фев - РИА Новости. Китай направит в Сирию гуманитарную помощь на сумму в 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов) для ликвидации последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Чтобы выразить соболезнования и поддержку китайского правительства и народа сирийскому правительству и народу, Китай принял решение предоставить сирийской стороне экстренную гуманитарную помощь на сумму 30 миллионов юаней (около 4,4 миллиона долларов - ред.)", - сказала она.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
11:33
В МИД Китая призвали США немедленно снять односторонние санкции с Сирии
Мао Нин пояснила, что два миллиона долларов помощи будут предоставлены деньгами, остальная помощь - в виде необходимых материалов.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. По информации Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца на вторник, жертвами землетрясения на территории Сирии стали более 1,5 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи получили ранения. Идет разбор завалов.
Спасатели МЧС РФ спасли из-под завалов в сирийской Джабле мужчину - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 18:53
В Сирии МЧС спасли мужчину из-под завалов разрушенного общежития
 
В миреСирияКитайТурцияКрасный полумесяцСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала