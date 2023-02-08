https://ria.ru/20230208/polsha-1850567056.html

Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией

Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией - РИА Новости, 08.02.2023

Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал бывшего главу правительства страны Дональда Туска повиниться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:57

2023-02-08T14:57

2023-02-08T14:57

в мире

польша

дональд туск

матеуш моравецкий

россия

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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал бывшего главу правительства страны Дональда Туска повиниться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет назад. "Ровно 15 лет назад, когда премьером стал Дональд Туск, произошло изменение нашей восточной политики, изменение, от которого предостерегал президент Лех Качиньский, считая его близоруким и наивным", - заявил Моравецкий журналистам в среду. Он напомнил, что 15 лет назад Туск в качестве главы польского правительства посетил Москву. "И тогда он сказал, что Польша готова к размораживанию, налаживанию польско-российских отношений. Этот разворот был замечен не только Россией, а и нашими союзниками", - сказал Моравецкий. По его мнению, действия Туска затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов. "Состоялось подписания долгосрочных соглашений между Польшей и Россией, ставящих Польшу в зависимость от России, мы отказались от строительства балтийского газопровода до Норвегии", - сказал польский премьер, отметив, что вскоре после этого также "наши американские союзники отказались от антиракетного щита" и усиления присутствия НАТО в Польше. "Я обращаюсь с призывом к Дональду Туску, чтобы он признал свои ошибки, которые начались ровно 15 лет назад с его визита в Кремль, чтобы признал большую политическую и стратегическую ошибку", - заключил Моравецкий.

https://ria.ru/20220906/tusk-1814842904.html

https://ria.ru/20221215/polsha-1838821275.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, дональд туск, матеуш моравецкий, россия