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Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией - РИА Новости, 08.02.2023
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Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией
Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией - РИА Новости, 08.02.2023
Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал бывшего главу правительства страны Дональда Туска повиниться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:57
2023-02-08T14:57
в мире
польша
дональд туск
матеуш моравецкий
россия
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал бывшего главу правительства страны Дональда Туска повиниться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет назад. "Ровно 15 лет назад, когда премьером стал Дональд Туск, произошло изменение нашей восточной политики, изменение, от которого предостерегал президент Лех Качиньский, считая его близоруким и наивным", - заявил Моравецкий журналистам в среду. Он напомнил, что 15 лет назад Туск в качестве главы польского правительства посетил Москву. "И тогда он сказал, что Польша готова к размораживанию, налаживанию польско-российских отношений. Этот разворот был замечен не только Россией, а и нашими союзниками", - сказал Моравецкий. По его мнению, действия Туска затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов. "Состоялось подписания долгосрочных соглашений между Польшей и Россией, ставящих Польшу в зависимость от России, мы отказались от строительства балтийского газопровода до Норвегии", - сказал польский премьер, отметив, что вскоре после этого также "наши американские союзники отказались от антиракетного щита" и усиления присутствия НАТО в Польше. "Я обращаюсь с призывом к Дональду Туску, чтобы он признал свои ошибки, которые начались ровно 15 лет назад с его визита в Кремль, чтобы признал большую политическую и стратегическую ошибку", - заключил Моравецкий.
https://ria.ru/20220906/tusk-1814842904.html
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в мире, польша, дональд туск, матеуш моравецкий, россия
В мире, Польша, Дональд Туск, Матеуш Моравецкий, Россия
14:57 08.02.2023
 
Премьер Польши призвал Туска повиниться за попытку помириться с Россией

Моравецкий призвал Туска повиниться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет назад

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал бывшего главу правительства страны Дональда Туска повиниться за попытку наладить отношения с Россией 15 лет назад.
"Ровно 15 лет назад, когда премьером стал Дональд Туск, произошло изменение нашей восточной политики, изменение, от которого предостерегал президент Лех Качиньский, считая его близоруким и наивным", - заявил Моравецкий журналистам в среду.
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Туск спрогнозировал разорение лучших польских предприятий в следующем году
Он напомнил, что 15 лет назад Туск в качестве главы польского правительства посетил Москву. "И тогда он сказал, что Польша готова к размораживанию, налаживанию польско-российских отношений. Этот разворот был замечен не только Россией, а и нашими союзниками", - сказал Моравецкий. По его мнению, действия Туска затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов.
"Состоялось подписания долгосрочных соглашений между Польшей и Россией, ставящих Польшу в зависимость от России, мы отказались от строительства балтийского газопровода до Норвегии", - сказал польский премьер, отметив, что вскоре после этого также "наши американские союзники отказались от антиракетного щита" и усиления присутствия НАТО в Польше.
"Я обращаюсь с призывом к Дональду Туску, чтобы он признал свои ошибки, которые начались ровно 15 лет назад с его визита в Кремль, чтобы признал большую политическую и стратегическую ошибку", - заключил Моравецкий.
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В миреПольшаДональд ТускМатеуш МоравецкийРоссия
 
 
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