https://ria.ru/20230208/politsiya-1850507237.html

В челябинской школе произошла массовая драка

В челябинской школе произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2023

В челябинской школе произошла массовая драка

В одной из школ Челябинска произошла массовая драка, одному из ее участников понадобилась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:44

2023-02-08T11:44

2023-02-08T13:47

челябинск

челябинская область

происшествия

курчатовский район

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. В одной из школ Челябинска произошла массовая драка, одному из ее участников понадобилась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.В среду утром СМИ написали, что в потасовке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Во время конфликта был избит подросток, им занялись медики."Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего около одного из образовательных заведений в Курчатовском районе Челябинска, участниками которого, предположительно, стали подростки", — сказано в пресс-релизе.На месте находятся полицейские, которые опрашивают очевидцев драки. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял под личный контроль расследование инцидента.По данным пресс-службы горадминистрации, конфликт произошел в микрорайоне Парковый. Уточняется, что все участники драки установлены. Местные школы работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230131/petarda-1848705818.html

челябинск

челябинская область

курчатовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

челябинск, челябинская область, происшествия, курчатовский район, россия