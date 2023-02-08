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В челябинской школе произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2023
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В челябинской школе произошла массовая драка
В челябинской школе произошла массовая драка - РИА Новости, 08.02.2023
В челябинской школе произошла массовая драка
В одной из школ Челябинска произошла массовая драка, одному из ее участников понадобилась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:44
2023-02-08T13:47
челябинск
челябинская область
происшествия
курчатовский район
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. В одной из школ Челябинска произошла массовая драка, одному из ее участников понадобилась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.В среду утром СМИ написали, что в потасовке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Во время конфликта был избит подросток, им занялись медики."Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего около одного из образовательных заведений в Курчатовском районе Челябинска, участниками которого, предположительно, стали подростки", — сказано в пресс-релизе.На месте находятся полицейские, которые опрашивают очевидцев драки. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял под личный контроль расследование инцидента.По данным пресс-службы горадминистрации, конфликт произошел в микрорайоне Парковый. Уточняется, что все участники драки установлены. Местные школы работают в штатном режиме.
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челябинск, челябинская область, происшествия, курчатовский район, россия
Челябинск, Челябинская область, Происшествия, Курчатовский район, Россия
11:44 08.02.2023 (обновлено: 13:47 08.02.2023)
 
В челябинской школе произошла массовая драка

Полиция в Челябинске выясняет обстоятельства массовой драки подростков в школе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 фев — РИА Новости. В одной из школ Челябинска произошла массовая драка, одному из ее участников понадобилась медпомощь, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В среду утром СМИ написали, что в потасовке участвовали более пяти школьников, в руках одного из них, предположительно, видели молоток. Во время конфликта был избит подросток, им занялись медики.
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего около одного из образовательных заведений в Курчатовском районе Челябинска, участниками которого, предположительно, стали подростки", — сказано в пресс-релизе.
На месте находятся полицейские, которые опрашивают очевидцев драки. Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял под личный контроль расследование инцидента.
По данным пресс-службы горадминистрации, конфликт произошел в микрорайоне Парковый. Уточняется, что все участники драки установлены. Местные школы работают в штатном режиме.
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ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествияКурчатовский районРоссия
 
 
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