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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.02.2023
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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.02.2023
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге 9 февраля из-за сильного ветра, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:14
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санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге 9 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 13 часов 9 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
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санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
13:14 08.02.2023 (обновлено: 13:15 08.02.2023)
 
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДевушка во время сильного ветра на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Девушка во время сильного ветра на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Девушка во время сильного ветра на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге 9 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
"По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 13 часов 9 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.
Трамвай в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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В Петербурге с рельсов сошел трамвай
 
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