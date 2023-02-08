https://ria.ru/20230208/pogoda-1850531905.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 08.02.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге 9 февраля из-за сильного ветра, сообщила... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:14

2023-02-08T13:14

2023-02-08T13:15

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге 9 февраля из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора. "По информации Росгидрометцентра, с 9 часов до 13 часов 9 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города быть осторожными.

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