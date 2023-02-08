https://ria.ru/20230208/pogoda-1850508463.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 08.02.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Облачно, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:48
2023-02-08T11:48
2023-02-08T11:49
общество
москва
татьяна позднякова
погода
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачно, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять уже влияние циклона, который проходит по северу Европейской России. В субботу погода облачная, временами небольшой снежок, минимальная температура в Москве минус 5 - минус 7, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура минус 2 - минус 4, по области - минус 2 - минус 7. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова. Она отметила, что поздно вечером в субботу и в ночь на воскресенье усилится влияние атмосферного фронта, и снега будет больше, местами может выпасть 3-4 миллиметра осадков. "Днем снег перейдёт в категорию небольшого. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне субботней - минус 3 - минус 8, и дневная температура минус 2 - минус 7. А ветер начнет меняться в течение дня воскресенья на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Мы уже будем находиться в тылу глубокого циклона", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20230206/pogoda-1849979254.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, татьяна позднякова, погода, россия
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода, Россия
11:48 08.02.2023 (обновлено: 11:49 08.02.2023)
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Облачно, снег и не выше минус двух градусов ожидается в Москве на выходных
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачно, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять уже влияние циклона, который проходит по северу Европейской России. В субботу погода облачная, временами небольшой снежок, минимальная температура в Москве минус 5 - минус 7, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура минус 2 - минус 4, по области - минус 2 - минус 7. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что поздно вечером в субботу и в ночь на воскресенье усилится влияние атмосферного фронта, и снега будет больше, местами может выпасть 3-4 миллиметра осадков.
"Днем снег перейдёт в категорию небольшого. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне субботней - минус 3 - минус 8, и дневная температура минус 2 - минус 7. А ветер начнет меняться в течение дня воскресенья на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Мы уже будем находиться в тылу глубокого циклона", - добавила синоптик.