https://ria.ru/20230208/pogoda-1850508463.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 08.02.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Облачно, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:48

2023-02-08T11:48

2023-02-08T11:49

общество

москва

татьяна позднякова

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Облачно, снег и не выше минус 2 ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погоду в столичном регионе будет определять уже влияние циклона, который проходит по северу Европейской России. В субботу погода облачная, временами небольшой снежок, минимальная температура в Москве минус 5 - минус 7, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура минус 2 - минус 4, по области - минус 2 - минус 7. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду", - рассказала Позднякова. Она отметила, что поздно вечером в субботу и в ночь на воскресенье усилится влияние атмосферного фронта, и снега будет больше, местами может выпасть 3-4 миллиметра осадков. "Днем снег перейдёт в категорию небольшого. Температура воздуха в ночные часы останется на уровне субботней - минус 3 - минус 8, и дневная температура минус 2 - минус 7. А ветер начнет меняться в течение дня воскресенья на северо-западный, 5-10 метров в секунду. Мы уже будем находиться в тылу глубокого циклона", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20230206/pogoda-1849979254.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, татьяна позднякова, погода, россия