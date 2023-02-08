https://ria.ru/20230208/podryv-1850593272.html
Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков"
Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков"
Журналист из США Сеймур Херш заявил, что в Белом доме и ЦРУ назвали сообщения о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах "Северный поток" ложью и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:06
2023-02-08T16:06
2023-02-08T16:41
в мире
сша
центральное разведывательное управление (цру)
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что в Белом доме и ЦРУ назвали сообщения о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах "Северный поток" ложью и вымыслом."На просьбу предоставить комментарий Эдриенн Уотсон, представитель Белого Дома, заявила в электронном письме: "Это ложь и полный вымысел". Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогично написала: "Это утверждение целиком и полностью ложно", - написал на своем сайте Херш.Ранее сообщалось, что Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон (штат)
В мире, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вашингтон (штат)
16:06 08.02.2023 (обновлено: 16:41 08.02.2023)
Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков"
Журналист из США: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность к подрывам "Северных потоков"