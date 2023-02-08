https://ria.ru/20230208/podryv-1850593272.html

Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков"

Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

Журналист: Белый дом отрицает причастность к подрывам "Северных потоков"

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что в Белом доме и ЦРУ назвали сообщения о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах "Северный поток" ложью и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:06

2023-02-08T16:06

2023-02-08T16:41

в мире

сша

центральное разведывательное управление (цру)

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что в Белом доме и ЦРУ назвали сообщения о причастности Вашингтона к диверсии на газопроводах "Северный поток" ложью и вымыслом."На просьбу предоставить комментарий Эдриенн Уотсон, представитель Белого Дома, заявила в электронном письме: "Это ложь и полный вымысел". Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогично написала: "Это утверждение целиком и полностью ложно", - написал на своем сайте Херш.Ранее сообщалось, что Херш утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.

https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон (штат)