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Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
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Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков"
Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков"
Журналист из США Сеймур Херш заявил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:59
2023-02-08T16:54
в мире
сша
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью."Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.По его словам, в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был – как не оставить улик.
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в мире, сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Северный поток, Северный поток — 2
15:59 08.02.2023 (обновлено: 16:54 08.02.2023)
 
Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков"

Журналист Херш: США приняли решение взорвать "Северные потоки" после 9 месяцев дискуссий

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.
Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью.
"Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.
По его словам, в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был – как не оставить улик.
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
16:08
Журналист обвинил Салливана в причастности к подрывам "Северных потоков"
 
В миреСШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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