https://ria.ru/20230208/podryv-1850591036.html

Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков"

Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

Журналист заявил, что Байден не сразу решился на подрыв "Северных потоков"

Журналист из США Сеймур Херш заявил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:59

2023-02-08T15:59

2023-02-08T16:54

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сша

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Журналист из США Сеймур Херш заявил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.Страница Херша на сайте Substack, где опубликовано расследование о причастности США к диверсии на "Северных потоках", создана несколько часов назад. Ссылку на нее опубликовал в своем аккаунте в Twitter журналист-расследователь Мэтт Таибби. РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью."Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", - написал на своем сайте лауреат Пулитцеровской премии.По его словам, в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на "Северных потоках" главный вопрос был – как не оставить улик.

https://ria.ru/20230208/sallivan-1850594095.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, северный поток, северный поток — 2