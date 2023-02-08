Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/podderzhka-1850516966.html
В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации
В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 08.02.2023
В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации
Власти Пермского края создают 49 центров поддержки участников СВО и их семей, структуры заработают до 17 февраля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:23
2023-02-08T12:23
специальная военная операция на украине
общество
пермский край
дмитрий махонин
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849835927_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_283328c7ee6c2a36fd0b203870ebeef6.jpg
ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Власти Пермского края создают 49 центров поддержки участников СВО и их семей, структуры заработают до 17 февраля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По словам главы Пермского края, сейчас создается 49 центров, которые будут осуществлять материальную, медицинскую, социальную, юридическую, психологическую поддержку людей, вернувшихся из зоны СВО. Структуры будут специализироваться на комплексном подходе при решении вопросов, с которыми могут столкнуться участники спецоперации и их семьи. По задумке краевых властей, главы муниципалитетов до 10 февраля должны определить площадки под данные центры, графики их работы, а до 17 февраля объекты должны заработать во всех территориях региона. "Мной вчера подписано соответствующее распоряжение о создании в каждом муниципальном образовании и в семи районах краевой столицы муниципальных центров поддержки, создание краевого и мобильного центров поддержки. Они будут работать в режиме единого окна", - сказал губернатор на заседании краевого правительства. Он отметил, что сейчас участники СВО обращаются в созданный в рамках общественной инициативы центр "Помощь здесь", структура очень востребована.
https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html
https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849835927_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4298f196f94cc7f51831103c1b89d867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пермский край, дмитрий махонин, россия, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Общество, Пермский край, Дмитрий Махонин, Россия, Здоровье - Общество
12:23 08.02.2023
 
В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации

В Пермском крае в феврале должны заработать 49 центров поддержки участников спецоперации

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО
Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мобилизованные бойцы ВС РФ в окопах на позициях в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Власти Пермского края создают 49 центров поддержки участников СВО и их семей, структуры заработают до 17 февраля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
По словам главы Пермского края, сейчас создается 49 центров, которые будут осуществлять материальную, медицинскую, социальную, юридическую, психологическую поддержку людей, вернувшихся из зоны СВО. Структуры будут специализироваться на комплексном подходе при решении вопросов, с которыми могут столкнуться участники спецоперации и их семьи. По задумке краевых властей, главы муниципалитетов до 10 февраля должны определить площадки под данные центры, графики их работы, а до 17 февраля объекты должны заработать во всех территориях региона.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
12:12Специальная военная операция на Украине
Украинский пленный рассказал, как его отправили на фронт прямо из маршрутки
"Мной вчера подписано соответствующее распоряжение о создании в каждом муниципальном образовании и в семи районах краевой столицы муниципальных центров поддержки, создание краевого и мобильного центров поддержки. Они будут работать в режиме единого окна", - сказал губернатор на заседании краевого правительства.
Он отметил, что сейчас участники СВО обращаются в созданный в рамках общественной инициативы центр "Помощь здесь", структура очень востребована.
Сгоревшая машина на улице Артемовска (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
10:38Специальная военная операция на Украине
Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоПермский крайДмитрий МахонинРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала