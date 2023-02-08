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В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации

В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 08.02.2023

В Пермском крае откроются центры поддержки участников спецоперации

Власти Пермского края создают 49 центров поддержки участников СВО и их семей, структуры заработают до 17 февраля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:23

2023-02-08T12:23

2023-02-08T12:23

специальная военная операция на украине

общество

пермский край

дмитрий махонин

россия

здоровье - общество

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ПЕРМЬ, 8 фев - РИА Новости. Власти Пермского края создают 49 центров поддержки участников СВО и их семей, структуры заработают до 17 февраля, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По словам главы Пермского края, сейчас создается 49 центров, которые будут осуществлять материальную, медицинскую, социальную, юридическую, психологическую поддержку людей, вернувшихся из зоны СВО. Структуры будут специализироваться на комплексном подходе при решении вопросов, с которыми могут столкнуться участники спецоперации и их семьи. По задумке краевых властей, главы муниципалитетов до 10 февраля должны определить площадки под данные центры, графики их работы, а до 17 февраля объекты должны заработать во всех территориях региона. "Мной вчера подписано соответствующее распоряжение о создании в каждом муниципальном образовании и в семи районах краевой столицы муниципальных центров поддержки, создание краевого и мобильного центров поддержки. Они будут работать в режиме единого окна", - сказал губернатор на заседании краевого правительства. Он отметил, что сейчас участники СВО обращаются в созданный в рамках общественной инициативы центр "Помощь здесь", структура очень востребована.

https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html

https://ria.ru/20230208/artemovsk-1850487111.html

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общество, пермский край, дмитрий махонин, россия, здоровье - общество