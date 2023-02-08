https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html

Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты

Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты

Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:54

2023-02-08T16:54

2023-02-08T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

киев

украина

карл iii

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Во время выступления Зеленский передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем. "Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины", - заявил Зеленский после передачи шлема, выразив надежду, что этот символ поможет Киеву в формировании следующей "самолетной" коалиции. В среду Зеленский прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала спецоперации на Украине. Он собирался выступить перед британским парламентом, а после отправиться на аудиенцию к королю Карлу III.

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

великобритания

киев

украина

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в мире, великобритания, киев, украина, карл iii, владимир зеленский