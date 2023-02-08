https://ria.ru/20230208/podarok-1850616406.html
Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты
Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты
Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:54
2023-02-08T16:54
2023-02-08T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
киев
украина
карл iii
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Во время выступления Зеленский передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем. "Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины", - заявил Зеленский после передачи шлема, выразив надежду, что этот символ поможет Киеву в формировании следующей "самолетной" коалиции. В среду Зеленский прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала спецоперации на Украине. Он собирался выступить перед британским парламентом, а после отправиться на аудиенцию к королю Карлу III.
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в мире, великобритания, киев, украина, карл iii, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Киев, Украина, Карл III, Владимир Зеленский
16:54 08.02.2023 (обновлено: 18:28 08.02.2023)
Зеленский подарил британскому парламенту шлем и попросил самолеты
Президент Украины Зеленский выступил в британском парламенте и запросил боевые самолеты