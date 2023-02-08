https://ria.ru/20230208/plennye-1850542803.html

Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова

Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.02.2023

Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова

Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на передовую, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:50

2023-02-08T13:50

2023-02-08T16:05

специальная военная операция на украине

киев

в мире

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на передовую, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ко мне продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую, по сути, обрекая на гибель", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она привела статью Женевской конвенции, где говорится, что репатриированные военнопленные не могут использованы в военной службе."Это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которой ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе (cт. 117). Призываю международное правозащитное сообщество содействовать немедленному прекращению этой губительной практики", - ответила Москалькова.

https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html

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киев, в мире, россия, татьяна москалькова