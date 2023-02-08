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Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/plennye-1850542803.html
Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова
Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.02.2023
Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова
Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на передовую, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:50
2023-02-08T16:05
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на передовую, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Ко мне продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую, по сути, обрекая на гибель", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она привела статью Женевской конвенции, где говорится, что репатриированные военнопленные не могут использованы в военной службе."Это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которой ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе (cт. 117). Призываю международное правозащитное сообщество содействовать немедленному прекращению этой губительной практики", - ответила Москалькова.
https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html
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киев, в мире, россия, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Татьяна Москалькова
13:50 08.02.2023 (обновлено: 16:05 08.02.2023)
 
Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, заявила Москалькова

Москалькова: Киев отправляет на фронт возвращенных из плена военных, это нужно прекращать

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Киевские власти отправляют возвращенных из плена военных на передовую, что противоречит нормам гуманизма, а также Женевской конвенции, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Ко мне продолжают поступать обращения от матерей и жен украинских военнослужащих, попавших в плен, с просьбами не возвращать их домой, так как киевские власти вновь направят этих людей на передовую, по сути, обрекая на гибель", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она привела статью Женевской конвенции, где говорится, что репатриированные военнопленные не могут использованы в военной службе.
"Это противоречит не только нравственным нормам гуманизма и милосердия, но Женевской конвенции об обращении с военнопленными, согласно которой ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе (cт. 117). Призываю международное правозащитное сообщество содействовать немедленному прекращению этой губительной практики", - ответила Москалькова.
Подпольщик из Николаева рассказал о морге, где тела бойцов ВСУ пускают на органы - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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