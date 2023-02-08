https://ria.ru/20230208/parlament-1850535035.html
Зеленский выступит перед британским парламентом
Зеленский выступит перед британским парламентом - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский выступит перед британским парламентом
Владимир Зеленский в ходе первого с начала российской спецоперации на Украине визита в Великобританию выступит перед британским парламентом, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:26
2023-02-08T13:26
2023-02-08T13:26
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе первого с начала российской спецоперации на Украине визита в Великобританию выступит перед британским парламентом, сообщается в заявлении правительства. Ранее сообщалось, что Зеленский прибудет в Британию в среду. "Зеленский посетит Великобританию сегодня, чтобы встретиться с премьером Риши Сунаком и выступить перед парламентом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850520710.html
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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, риши сунак
В мире, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Риши Сунак
Зеленский выступит перед британским парламентом
Президент Украины Зеленский в ходе визита в Британию выступит перед парламентом