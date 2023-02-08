https://ria.ru/20230208/parlament-1850535035.html

Зеленский выступит перед британским парламентом

Зеленский выступит перед британским парламентом - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский выступит перед британским парламентом

Владимир Зеленский в ходе первого с начала российской спецоперации на Украине визита в Великобританию выступит перед британским парламентом, сообщается в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:26

2023-02-08T13:26

2023-02-08T13:26

в мире

великобритания

украина

владимир зеленский

риши сунак

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе первого с начала российской спецоперации на Украине визита в Великобританию выступит перед британским парламентом, сообщается в заявлении правительства. Ранее сообщалось, что Зеленский прибудет в Британию в среду. "Зеленский посетит Великобританию сегодня, чтобы встретиться с премьером Риши Сунаком и выступить перед парламентом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850520710.html

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в мире, великобритания, украина, владимир зеленский, риши сунак