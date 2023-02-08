Рейтинг@Mail.ru
Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы" - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html
Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы"
Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы" - РИА Новости, 08.02.2023
Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы"
В морге Николаевской городской больницы № 1 извлекают органы украинских солдат, при этом у погибших нет следов ранений, рассказал РИА Новости активист подполья. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:35
2023-02-08T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
служба безопасности украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850473272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c9ae9854746369aa8ee8ea274dc5fbf.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. В морге Николаевской городской больницы № 1 извлекают органы украинских солдат, при этом у погибших нет следов ранений, рассказал РИА Новости активист подполья."В городском морге, на улице Володарского, появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения. Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по сведениям его соратников, солдат, мобилизованных из Николаева, украинские власти не учитывают ни в каких реестрах и списках.Активист пояснил, что с конца прошлого года не выходил на связь, поскольку СБУ стала проводить в городе массовые обыски для выявления пророссийски настроенных граждан. В конце декабря подпольщик рассказал о жестких методах мобилизации жителей Николаева. В пример он привел случай, когда людей вызвали на работу под выдуманным предлогом и там вручали повестки. В другом случае сотрудники СБУ перекрыли рынок для отлова мужчин. Кроме того, по словам собеседника агентства, силовики прострелили ноги отцу призывника, которого тот пытался спасти от неправомерной мобилизации.
https://ria.ru/20230208/krasnopol-1850447199.html
https://ria.ru/20230208/uklonenie-1850450669.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Подпольщик из Николаева рассказал о морге, где тела бойцов ВСУ "пускают на органы"
В морге Николаевской городской больницы неучтенных военных украинской армии без признаков ранения киевские власти "пускают на органы", рассказал РИА Новости активист николаевского подполья. Мобилизованных из Николаева украинские власти, по его словам, не учитывают ни в каких реестрах и списках, при этом многие из солдат не выходят на связь с родными.
2023-02-08T07:35
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850473272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cc5b4626423e5c1f633c4e80145faf5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаев (украина), служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Служба безопасности Украины, Украина
07:35 08.02.2023 (обновлено: 09:51 08.02.2023)
 
Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы"

Подполье Николаева заявило о морге, где тела украинских военных пускают на органы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. В морге Николаевской городской больницы № 1 извлекают органы украинских солдат, при этом у погибших нет следов ранений, рассказал РИА Новости активист подполья.
"В городском морге, на улице Володарского, появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения. Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать", — сказал собеседник агентства.
Кадры уничтожения украинского узла связи под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
05:09Специальная военная операция на Украине
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Он добавил, что, по сведениям его соратников, солдат, мобилизованных из Николаева, украинские власти не учитывают ни в каких реестрах и списках.
Активист пояснил, что с конца прошлого года не выходил на связь, поскольку СБУ стала проводить в городе массовые обыски для выявления пророссийски настроенных граждан.
В конце декабря подпольщик рассказал о жестких методах мобилизации жителей Николаева. В пример он привел случай, когда людей вызвали на работу под выдуманным предлогом и там вручали повестки. В другом случае сотрудники СБУ перекрыли рынок для отлова мужчин.
Кроме того, по словам собеседника агентства, силовики прострелили ноги отцу призывника, которого тот пытался спасти от неправомерной мобилизации.
Конверт с долларовыми купюрами - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
06:06
Стало известно, во сколько обходится уклонение от призыва на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Служба безопасности УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала