https://ria.ru/20230208/organy-1850454902.html

Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы"

Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы" - РИА Новости, 08.02.2023

Николаевское подполье заявило о морге, где тела военных "пускают на органы"

В морге Николаевской городской больницы № 1 извлекают органы украинских солдат, при этом у погибших нет следов ранений, рассказал РИА Новости активист подполья. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T07:35

2023-02-08T07:35

2023-02-08T09:51

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. В морге Николаевской городской больницы № 1 извлекают органы украинских солдат, при этом у погибших нет следов ранений, рассказал РИА Новости активист подполья."В городском морге, на улице Володарского, появились аккуратно выпотрошенные трупы солдат без признаков ранения. Сами понимаете — уже начали бойцов без ранений сразу на органы пускать", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по сведениям его соратников, солдат, мобилизованных из Николаева, украинские власти не учитывают ни в каких реестрах и списках.Активист пояснил, что с конца прошлого года не выходил на связь, поскольку СБУ стала проводить в городе массовые обыски для выявления пророссийски настроенных граждан. В конце декабря подпольщик рассказал о жестких методах мобилизации жителей Николаева. В пример он привел случай, когда людей вызвали на работу под выдуманным предлогом и там вручали повестки. В другом случае сотрудники СБУ перекрыли рынок для отлова мужчин. Кроме того, по словам собеседника агентства, силовики прострелили ноги отцу призывника, которого тот пытался спасти от неправомерной мобилизации.

https://ria.ru/20230208/krasnopol-1850447199.html

https://ria.ru/20230208/uklonenie-1850450669.html

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Подпольщик из Николаева рассказал о морге, где тела бойцов ВСУ "пускают на органы" В морге Николаевской городской больницы неучтенных военных украинской армии без признаков ранения киевские власти "пускают на органы", рассказал РИА Новости активист николаевского подполья. Мобилизованных из Николаева украинские власти, по его словам, не учитывают ни в каких реестрах и списках, при этом многие из солдат не выходят на связь с родными. 2023-02-08T07:35 true PT0M27S

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