https://ria.ru/20230208/operatsiya-1850671441.html
ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае
ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае - РИА Новости, 08.02.2023
ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае
В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции в границах хутора Петровский, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:29
2023-02-08T20:29
2023-02-08T22:38
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 8 фев — РИА Новости. В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции в границах хутора Петровский, сообщило управление ФСБ по региону."Восьмого февраля в 20 часов <…> в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа", — говорится в заявлении.В последнее время на территории России участились попытки украинских диверсий. Так, в конце декабря ФСБ задержала на Северном Кавказе украинского мигранта, который, как он сам признался, планировал устроить теракт. За несколько дней до этого в Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.
https://ria.ru/20230130/zhd-1848366122.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
20:29 08.02.2023 (обновлено: 22:38 08.02.2023)
ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае
ФСБ ввела режим контртеррористической операции в границах хутора Петровский на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 8 фев — РИА Новости. В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции в границах хутора Петровский, сообщило управление ФСБ по региону.
"Восьмого февраля в 20 часов <…> в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа", — говорится в заявлении.
В последнее время на территории России участились попытки украинских диверсий. Так, в конце декабря ФСБ задержала на Северном Кавказе украинского мигранта, который, как он сам признался, планировал устроить теракт. За несколько дней до этого в Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.
В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.