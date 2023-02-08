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ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае

ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае - РИА Новости, 08.02.2023

ФСБ ввела режим КТО на хуторе в Ставропольском крае

В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции в границах хутора Петровский, сообщило управление ФСБ по региону. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:29

2023-02-08T20:29

2023-02-08T22:38

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 8 фев — РИА Новости. В Ставропольском крае ввели режим контртеррористической операции в границах хутора Петровский, сообщило управление ФСБ по региону."Восьмого февраля в 20 часов <…> в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа", — говорится в заявлении.В последнее время на территории России участились попытки украинских диверсий. Так, в конце декабря ФСБ задержала на Северном Кавказе украинского мигранта, который, как он сам признался, планировал устроить теракт. За несколько дней до этого в Кабардино-Балкарии уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.

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ставропольский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия