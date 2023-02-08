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ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
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ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:01
2023-02-08T21:01
в мире
сша
фархан хак
оон
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ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом из США Сеймуром Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
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в мире, сша, фархан хак, оон, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Фархан Хак, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
21:01 08.02.2023
 
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"

ООН заявила, что не может проверить данные журналиста Херша о подрыве "Северных потоков"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом из США Сеймуром Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока".
"Я не могу проверить это конкретное сообщение. Это вам, журналистам определять достоверность этих утверждений. Больше у меня нет каких-либо комментариев на данном этапе", - сказал Хак.
В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
Место утечки на газопроводе Северный поток
20:52
Пентагон утверждает, что США не причастны к подрыву "Северных потоков"
 
В миреСШАФархан ХакООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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