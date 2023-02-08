https://ria.ru/20230208/oon-1850676082.html

ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"

ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023

ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T21:01

2023-02-08T21:01

2023-02-08T21:01

в мире

сша

фархан хак

оон

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом из США Сеймуром Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.

https://ria.ru/20230208/potok-1850674589.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, фархан хак, оон, центральное разведывательное управление (цру), нато