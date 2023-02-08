https://ria.ru/20230208/oon-1850676082.html
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 08.02.2023
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T21:01
2023-02-08T21:01
2023-02-08T21:01
в мире
сша
фархан хак
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центральное разведывательное управление (цру)
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ООН, 8 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что не может подтвердить подлинность информации, опубликованной американским журналистом из США Сеймуром Хершем о причастности США к подрыву "Северного потока". В среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на газопроводах "Северный поток". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северными потоками" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы.
https://ria.ru/20230208/potok-1850674589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, фархан хак, оон, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, США, Фархан Хак, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
ООН не может проверить информацию журналиста о подрыве "Северных потоков"
ООН заявила, что не может проверить данные журналиста Херша о подрыве "Северных потоков"