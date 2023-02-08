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Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска - РИА Новости, 08.02.2023
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Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска
Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска - РИА Новости, 08.02.2023
Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска
Полицейские нашли пожилую женщину с внуком, которые заблудились на острове в центре Омска, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T13:28
2023-02-08T13:28
происшествия
омск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
полиция
иртыш (река)
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Полицейские нашли пожилую женщину с внуком, которые заблудились на острове в центре Омска, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД. Женщина сама позвонила в полицию и заявила, что заблудилась. По телефону 60-летняя женщина рассказала, что гуляла вместе с трёхлетним внуком по Иртышской Набережной в Омске. В какой-то момент ребенок вышел на замерзший Иртыш "посмотреть рыбок", а затем побежал за лыжниками. Со слов женщины, она сама не поняла, как они оказались среди кустов и деревьев в районе острова Кировского. "Сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции в телефонном разговоре выяснили ориентир на правом берегу – три высотных дома. Полицейские прошли вдоль берега реки к указанному месту и обнаружили женщину и её малолетнего внука. Стражи порядка посадили граждан в служебный автомобиль и доставили в участковый пункт полиции", - пояснили в пресс-службе. Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, напоили бабушку и мальчика горячим чаем, отогрели. Медицинская помощь им не понадобилась.
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омск
россия
иртыш (река)
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происшествия, омск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, иртыш (река)
Происшествия, Омск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция, Иртыш (река)
13:28 08.02.2023
 
Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска

Полицейские нашли пожилую женщину с внуком, которые заблудились на острове в центре Омска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Полицейские нашли пожилую женщину с внуком, которые заблудились на острове в центре Омска, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Женщина сама позвонила в полицию и заявила, что заблудилась. По телефону 60-летняя женщина рассказала, что гуляла вместе с трёхлетним внуком по Иртышской Набережной в Омске. В какой-то момент ребенок вышел на замерзший Иртыш "посмотреть рыбок", а затем побежал за лыжниками. Со слов женщины, она сама не поняла, как они оказались среди кустов и деревьев в районе острова Кировского.
"Сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции в телефонном разговоре выяснили ориентир на правом берегу – три высотных дома. Полицейские прошли вдоль берега реки к указанному месту и обнаружили женщину и её малолетнего внука. Стражи порядка посадили граждан в служебный автомобиль и доставили в участковый пункт полиции", - пояснили в пресс-службе.
Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, напоили бабушку и мальчика горячим чаем, отогрели. Медицинская помощь им не понадобилась.
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ПроисшествияОмскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПолицияИртыш (река)
 
 
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