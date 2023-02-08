https://ria.ru/20230208/omsk-1850535566.html

Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска

Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска - РИА Новости, 08.02.2023

Бабушка с внуком заблудились на острове в центре Омска

Полицейские нашли пожилую женщину с внуком, которые заблудились на острове в центре Омска, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:28

2023-02-08T13:28

2023-02-08T13:28

происшествия

омск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

полиция

иртыш (река)

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ОМСК, 8 фев - РИА Новости. Полицейские нашли пожилую женщину с внуком, которые заблудились на острове в центре Омска, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД. Женщина сама позвонила в полицию и заявила, что заблудилась. По телефону 60-летняя женщина рассказала, что гуляла вместе с трёхлетним внуком по Иртышской Набережной в Омске. В какой-то момент ребенок вышел на замерзший Иртыш "посмотреть рыбок", а затем побежал за лыжниками. Со слов женщины, она сама не поняла, как они оказались среди кустов и деревьев в районе острова Кировского. "Сотрудники патрульно-постовой службы и участковый уполномоченный полиции в телефонном разговоре выяснили ориентир на правом берегу – три высотных дома. Полицейские прошли вдоль берега реки к указанному месту и обнаружили женщину и её малолетнего внука. Стражи порядка посадили граждан в служебный автомобиль и доставили в участковый пункт полиции", - пояснили в пресс-службе. Полицейские вызвали скорую медицинскую помощь, напоили бабушку и мальчика горячим чаем, отогрели. Медицинская помощь им не понадобилась.

https://ria.ru/20230206/ugon-1849997237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция, иртыш (река)