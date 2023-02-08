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Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 08.02.2023
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли поселки Новобахмутовка и Зайцево в ДНР, выпустив по ним 13 снарядов и мин за 15 минут, сообщило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:42
2023-02-08T17:42
2023-02-08T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
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украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Новобахмутовка и Зайцево в ДНР, выпустив по ним 13 снарядов и мин за 15 минут, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.40 - населенный пункт Правдовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 16.55 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html
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в мире, зайцево, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселки Новобахмутовка и Зайцево