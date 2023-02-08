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При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/obstrel-1850583964.html
При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 08.02.2023
При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя
Два мирных жителя, предварительно, погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T15:42
2023-02-08T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Два мирных жителя, предварительно, погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района погибло двое мирных жителей нашего города. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.Позже Кулемзин добавил, что обстрел произошел в районе торгового центра "Галактика". По уточненной информации, погибли женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
15:42 08.02.2023 (обновлено: 16:21 08.02.2023)
 
При обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Два мирных жителя, предварительно, погибли в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, в результате обстрела Петровского района погибло двое мирных жителей нашего города. Информация о пострадавших уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.
Позже Кулемзин добавил, что обстрел произошел в районе торгового центра "Галактика". По уточненной информации, погибли женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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