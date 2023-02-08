https://ria.ru/20230208/obstrel-1850478106.html

В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон

В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон - РИА Новости, 08.02.2023

В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон

Автосалон в Калининском районе Донецка загорелся из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:07

2023-02-08T10:07

2023-02-08T10:07

специальная военная операция на украине

донецк

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Автосалон в Калининском районе Донецка загорелся из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: город Донецк (Калининский район): зафиксировано возгорание автосалона "ЛАДА" по улице Элеваторной", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в Калининском районе Горловки в результате обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома, два автомобиля и автобус ПАЗ городского маршрута №6.

https://ria.ru/20230208/evrosoyuz-1850467845.html

донецк

калининский район

донецкая народная республика

россия

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донецк, калининский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины