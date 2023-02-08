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В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон
В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон - РИА Новости, 08.02.2023
В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон
Автосалон в Калининском районе Донецка загорелся из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:07
2023-02-08T10:07
2023-02-08T10:07
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 фев - РИА Новости. Автосалон в Калининском районе Донецка загорелся из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 8 февраля поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов Республики: город Донецк (Калининский район): зафиксировано возгорание автосалона "ЛАДА" по улице Элеваторной", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Кроме того, в Калининском районе Горловки в результате обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома, два автомобиля и автобус ПАЗ городского маршрута №6.
https://ria.ru/20230208/evrosoyuz-1850467845.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
В Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон
В Калининском районе Донецка в результате обстрела ВСУ загорелся автосалон "ЛАДА"